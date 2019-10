Poslanci izraelského parlamentu zložili vo štvrtok prísahu

Líder sekulárnej pravicovej strany Izrael, náš domov Avigdor Lieberman prichádza na ustanovujúce zasadnutie 22. izraelského parlamentu 3. októbra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 3. októbra (TASR) - Izraelský parlament (Kneset) zložil vo štvrtok prísahu. Informovala o tom agentúra AFP s tým, že Izrael sa od predčasných parlamentných volieb nachádza v politickom pate, pričom stranám, ktoré sa do parlamentu dostali, sa dosiaľ nepodarilo dospieť k vytvoreniu vlády.Poslanci zložili prísahy na ceremónii, ktorá však bola práve pre uviaznuté koaličné rozhovory do značnej miery bezvýznamná, píše AFP. Hrozí totiž, že poslanecké mandáty budú extrémne krátke, keďže patová situácia, v ktorej sa Izrael nachádza pre nerozhodné volebné výsledky, by mohla vyústiť do ďalších volieb, dodáva agentúra.V predčasných parlamentných voľbách zo 17. septembra nezískala žiadna z izraelských hlavných strán dostatočnú podporu na vytvorenie väčšinovej vlády. Voľby vyhrala centristická koalícia Bennyho Ganca s názvom Modrá a biela so ziskom 33 zo 120 kresiel, zatiaľ čo strana Likud úradujúceho izraelského premiéra Benjamina Netanjahua si v nich zabezpečila 32 kresiel. Netanjahua však v novom parlamente podporilo 55 poslancov, zatiaľ čo Ganca len 54.Izraelský prezident Reuven Rivlin poveril 25. septembra zostavením vlády Netanjahua, ktorému odvtedy plynie lehota 28 dní na jej vytvorenie. Netanjahu však už naznačil, že by prezidenta Rivlina mohol už skôr informovať o tom, že sa mu vládu zostaviť nepodarí. AFP uvádza, že v tomto smere ide o politický ťah, a nie známku toho, že by sa Netanjahu plánoval premiérskeho postu vzdať.Rivlin sa potom môže rozhodnúť, či mandát na zostavenie vlády odovzdá Gancovi, ale má aj inú alternatívu - môže požiadať parlament, aby sa zhodol na kandidátovi na premiéra, pričom ten musí v hlasovaní získať súhlas najmenej 61 zo 120 poslancov.Netanjahu sa vo štvrtok v rámci koaličných rokovaní stretol s Avigdorom Liebermanom, lídrom sekulárnej pravicovej strany Izrael, náš domov (Jisrael bejtejnu), ich rozhovor však neviedol k prelomu.Rokovanie Netanjahua s Liebermanom avizoval Likud v stredu po tom, ako sa centristický blok Modrá a biela v utorok stiahol z plánovaných rozhovorov o vytvorení tzv. vlády národnej jednoty s Likudom.