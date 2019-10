Ľ. Laššáková ponúkne v Bratislave nové priestory pre ÚĽUV a Lúčnicu

Na archívnej snímke ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Bratislava 3. októbra (TASR) - Ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD) ponúkne v centre Bratislavy nové priestory Ústrediu ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) a umeleckému súboru Lúčnica. Do Hurbanových kasárni na Kollárovom námestí sa presťahuje múzeum i časť prevádzky ÚĽUV-u a umelecký súbor Lúčnica. Ten bude mať na jednom mieste sálu, šatne a administratívne priestory s technickým zázemím. Súbor Lúčnica tak prvýkrát v histórii bude sídliť vo vlastných priestoroch. TASR o tom informoval Pavol Čorba z kancelárie ministerky.Šéfka rezortu kultúry deklaruje úsilie o to, aby slovenské kultúrne inštitúcie mali pre svoju činnosť efektívne a pohodlné zázemie. Do časti nevyužitých priestorov Hurbanových kasární v bratislavskom Starom Meste sa na jej podnet vráti kultúrny život.povedala Laššáková.Až do súčasnosti nevyužité časti objektu poskytnú priestory aj pre umelecký súbor Lúčnica. K činnosti jej bude k dispozícii veľká sála, šatne a priestory na uloženie krojov, kostýmov a vybavenia.skonštatovala ministerka.Ministerstvo kultúry SR v rámci bežných výdavkov na údržbu objektov vo svojej správe sprevádzkuje v najbližších mesiacoch voľné priestory bývalých Hurbanových kasárni v Bratislave. Po vymaľovaní, oprave sociálnych zariadení a kúrenia, začne pripravovať otvorenie Múzea ÚĽUV. Výhodou objektu má byť podľa rezortu aj veľmi dobrá dopravná dostupnosť.