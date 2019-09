Poslanci majú na aktuálnej schôdzi opäť voliť kandidátov na sudcov ÚS

NR SR, archívna snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. septembra (TASR) - Opätovná voľba kandidátov na ústavných sudcov, preukazovanie pôvodu majetku, zákaz chovu zvierat na získavanie kožušín či zákaz stávkovania pre registrovaných gamblerov. Aj týmito témami sa budú zaoberať poslanci Národnej rady (NR) SR na 49. schôdzi parlamentu, ktorá bude pokračovať od utorka (24. 9.).Plénum by malo voliť kandidátov na ústavných sudcov v stredu 25. septembra. Ide už o piatu voľbu, poslancom sa doteraz nepodarilo zvoliť dostatočný počet kandidátov, ktorých by ponúkli prezidentke Zuzane Čaputovej. Vybrať by mali ešte štyroch chýbajúcich kandidátov. Do aktuálnej voľby sa prihlásilo 16 uchádzačov.Poslancov čaká na 49. schôdzi aj návrh na zákaz chovu a usmrtenie kožušinových zvierat na účely získania kožušín. Predložila ho poslankyňa koaličnej SNS Eva Antošová v novele zákona o veterinárnej starostlivosti. Podľa návrhu by mohol byť na tieto účely zakázaný chov zajaca poľného, líšky hrdzavej, nutrie, činčily, norky a fretky.Plénum by sa malo tiež zaoberať zákazom stávkovania pre gamblerov v stávkových kanceláriách z dielne hnutia Sme rodina. Predkladatelia argumentujú tým, že po marcovom nadobudnutí platnosti zákona o hazardných hrách sa gambleri a hráči zapísaní v tomto registri presunuli do stávkových kancelárií.Zákonodarcovia by mali tiež diskutovať o návrhu skupiny opozičných poslancov na zrušenie súčasného zákona o preukazovaní pôvodu majetku. Predkladatelia zároveň navrhujú prijať nový zákon, ktorý má priniesť alternatívny mechanizmus preukazovania pôvodu príjmov a majetku.Plénum sa bude zaoberať aj niekoľkými opozičnými návrhmi na zmeny v zákone o umelom prerušení tehotenstva. Lehoty na vykonanie interrupcie chce upraviť Sme rodina aj ĽSNS. Úpravy navrhuje aj OĽaNO či nezaradený poslanec Richard Vašečka.