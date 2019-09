Sýrske rodiny sa vracajú domov do Rakky, kde ich veľmi nevítajú

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rakka 22. septembra (TASR) - Kurdmi vedená regionálna vláda v severovýchodnej Sýrii umožnila stovkám sýrskych rodín spriaznených s Islamským štátom (IS) vrátiť sa domov, do mesta Rakka.Ide o pokus o zmierenie s cieľom dostať ženy a deti z atmosféry radikalizácie, ktorá vládne vo vysťahovaleckom tábore al-Haul. Mnoho ľudí, ktorí tam žijú, totiž je alebo svojho času bolo nejakým spôsobom napojených na extrémistickú organizáciu Islamský štát, približuje agentúra AP.Samotní obyvatelia Rakky však navrátilcom vôbec nedôverujú a radšej sa im vyhýbajú. Vedenie mesta povolilo návrat približne 700 rodinám z al-Haulu. Radnica argumentuje, že je lepšie rodiny priviesť späť domov, než ich naďalej nechať vystavené islamistickému radikalizmu.Novinári agentúry AP napríklad oslovili istú Um Mahmúdovú, ktorá sa po dvoch rokoch, čo pôsobila v radoch Islamského štátu, vrátila do Rakky a našla síce svoj dom čiastočne zhorený, ale obývateľný. Okolití obyvatelia sa však k nej správajú nepriateľsky a nie sú veľmi ochotní ju medzi seba prijať, opisuje AP vo svojom fíčri.