 Utorok 30.9.2025
30. septembra 2025

Poslanci Milána schválili predaj štadióna San Siro



San Siro bude pri príležitosti svojho 100. výročia hostiť otvárací ceremoniál budúcoročných ZOH, ktorý je na programe v piatok 6. februára.



Talianske futbalové kluby AC Miláno a Inter Miláno sa čoskoro stanú oficiálnymi vlastníkmi domovského štadióna San Siro. Mestská rada v utorok definitívne schválila predaj areálu.


Rozhodnutie mestskej rady sa naťahovalo celú noc. Za predaj napokon hlasovalo 24 poslancov, ďalších 20 bolo proti pre „príliš nízku cenu“. Kluby odkúpia štadión a pozemky v jeho okolí za približne 200 miliónov eur. Na mieste plánujú postaviť úplne nový stánok, čo bude viesť k čiastočnému alebo úplnému zbúraniu San Sira. Nový štadión má mať kapacitu 71.500 miest a v jeho okolí sa má vybudovať aj nákupné centrum, kancelárske priestory, hotel, park, múzeum či zdravotné stredisko.

San Siro bude pri príležitosti svojho 100. výročia hostiť otvárací ceremoniál budúcoročných ZOH, ktorý je na programe v piatok 6. februára. Otvorenie nového štadióna je naplánované na rok 2031. Futbalovým fanúšikom sa projekt nepáči, proti zbúraniu San Sira počas hlasovania mestskej rasy verejne protestovali, pripomenula agentúra DPA.


