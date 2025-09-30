Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 30.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Jarolím
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

30. septembra 2025

Zimný štadión Ondreja Nepelu zostane až do roku 2029 Tipos Arénou


Tagy: Tipos Aréna v Bratislave

Zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave zostane až do roku 2029 Tipos Arénou. Národná lotériová spoločnosť ...



Zdieľať
stadion 1 676x451 30.9.2025 (SITA.sk) - Zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave zostane až do roku 2029 Tipos Arénou. Národná lotériová spoločnosť Tipos podpísala zmluvu s primátorom Bratislavy Matúšom Vallom a riaditeľom Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy (STaRZ) Ladislavom Kližanom. Predĺženie zmluvy bolo podpísané počas víkendového Memoriálu Ondreja Nepelu priamo v Tipos Aréne.


„Zimný štadión Ondreja Nepelu je významným centrom športu a kultúry, hostil majstrovstvá Európy a sveta v hokeji a krasokorčuľovaní a naďalej poskytuje priestor pre veľké športové podujatia aj komunitné aktivity," priblížila hovorkyňa Tiposu Jana Pohorelská. Spoločnosť prispeje sumou 300-tisíc eur ročne na lepšie fungovanie a dostupnosť zimného štadióna, ktorý počas nasledujúcich štyroch rokov ponesie názov Tipos Aréna.

Tipos je dlhodobo najväčším podporovateľom športu na Slovensku. Tento rok spoločnosť odovzdala viac ako 80 darov, ktoré smerovali do športových klubov, zväzov, individuálnych športovcov, kultúrnych podujatí a budovania potrebnej infraštruktúry. „Tipos pravidelne prispieva desiatkam ďalších iniciatív po celej krajine, čím podporuje rozvoj talentov, športovej infraštruktúry, kultúrnych aktivít a komunitného života," dodala hovorkyňa.


Zdroj: SITA.sk - Zimný štadión Ondreja Nepelu zostane až do roku 2029 Tipos Arénou © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Tipos Aréna v Bratislave
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Alcaraz má prvý titul z Tokia: Dúfam, že nie posledný
<< predchádzajúci článok
Poslanci Milána schválili predaj štadióna San Siro

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 