Poslanci neotvorili schôdzu k odvolávaniu ministra Kaliňáka, hlasovanie sprevádzali problémy – VIDEO

2.4.2025 (SITA.sk) - Schôdzu parlamentu k odvolávaniu ministra obrany Roberta Kaliňáka Smer-SD ) sa nepodarilo otvoriť ani v stredu. Parlament nebol už po tretíkrát uznášaniaschopný, keďže sa prezentovalo len 67 poslancov. Na otvorenie schôdze je pritom potrebných najmenej 76 poslancov.Hlasovanie v parlamente sprevádzali technické problémy, keďže nefungujú hlasovacie zariadenia. Preto poslanci hlasovali zdvihnutím ruky. Predsedajúci schôdze Andrej Danko odložil posledný pokus o otvorenie mimoriadnej schôdze k odvolaniu Kaliňáka z funkcie ministra o hodinu.Návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze na odvolanie Kaliňáka z funkcie ministra obrany podali poslanci hnutia Slovensko . Ako hnutie odôvodnilo, podpredseda vlády s manželkou zatajil v majetkovom priznaní vilu na chorvátskom pobreží na pozemku s rozlohou 1 200 metrov štvorcových.Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu však podľa hnutia hovorí o povinnosti verejného funkcionára chrániť verejný záujem aj o tom, že verejný funkcionár nesmie uprednostniť osobný záujem pred verejným. Rovnako tak prikazuje verejným funkcionárom podávať majetkové priznania v presne stanovenej forme a čase.Podľa predsedu hnutia Igora Matoviča má Kaliňákova nehnuteľnosť v Chorvátsku s okolitými pozemkami hodnotu približne dva milióny eur. „Na obhajobu tohto svojho podvodu zneužil svoje dve maloleté deti, keď uviedol, že našiel útočisko pre deti, kde by si liečili respiračné ochorenia,“ uviedol Matovič.Zároveň pripomenul, že minister priznal, že vilu zatajil úmyselne, aby chránil záujem vlastnej rodiny, čo je v priamom rozpore s tým, čo mu prikazuje zákon.„Ak Kaliňák hovorí, že stojí nad ústavným zákonom a nemusí ho v záujme svojej rodiny dodržiavať, dáva tak návod občanom, aby si tiež našli dôvody záujmu svojich rodín, pre ktoré nemusia dodržiavať zákon,” zdôraznil Matovič. Kaliňák podľa šéfa hnutia Slovensko nikdy nesledoval verejný záujem.„Vždy to bol kšeftár, ktorý hľadal cestičky na to, aby prihral kšefty kamarátom a šlo mu len o svoje vlastné záujmy. Kaliňák koná v rozpore so zákonom, v rozpore s morálkou a nemá čo byť podpredsedom vlády, ministrom obrany a nemá čo pôsobiť v politike,“ doplnil Matovič.