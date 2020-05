Poslanci nepoznajú plán schôdzí parlamentu, podľa Jarjabka je to organizačne nezvládnuté

Opatrenia v súvislosti s koronakrízou

Normálny režim od augusta

O zvolanie schôdze môže požiadať 30 poslancov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.5.2020 (Webnoviny.sk) - Parlament stále nemá stanovený dlhodobý harmonogram schôdzí na tento rok. Podľa šéfa koaličného klubu Sme rodina Petra Pčolinského je dohoda, že približne do júna by mal trvať súčasný režim práce poslaneckej snemovne.Poslanec opozičnej strany Smer-SD Dušan Jarjabek povedal, že sa mu takáto situácia javí ako organizačne nezvládnutá. Národná rada SR sa stretáva od prípadu k prípadu na schôdzach, ktoré zvoláva jej predseda Boris Kollár (Sme rodina).Odbor komunikácie parlamentu agentúru SITA informoval, že odsúhlasenie harmonogramu schôdzí na aktuálny kalendárny rok zástupcami poslaneckých klubov sa očakáva v krátkom čase.„Harmonogram má odporúčací charakter, keďže zvolanie schôdze NR SR na konkrétny dátum je v zmysle rokovacieho poriadku v kompetencii predsedu parlamentu. Teda schôdza NR SR môže byť zvolaná nezávisle od harmonogramu schôdzí, na základe rozhodnutia predsedu, resp. na základe návrhu skupiny poslancov,“ uviedol odbor komunikácie.Podľa poslanca Pčolinského sa plán zasadnutí parlamentu riešil na poslaneckom grémiu aj na Koaličnej rade. „Zatiaľ je dohoda taká, že zhruba do júna pôjdeme v takom režime ako teraz, lebo treba každú chvíľu prijímať nejaké opatrenia v súvislosti s koronakrízou. Ale boli by sme radi, keby druhá časť roka už bola v štandardnom režime,“ povedal.Súčasný stav nepovažuje Pčolinský za dobrý, pretože pri štandardnom legislatívnom procese a harmonograme schôdzí sa rokuje lepšie. „Od augusta by sme mali ísť v normálnom režime,“ uviedol Pčolinský.Myslí si že poslanci budú rokovať aj v lete, podľa potreby. „Nevidím v tom problém, lebo drvivá väčšina poslancov bude na Slovensku a môžu na jeden, dva dni prísť na rokovanie parlamentu,“ doplnil.Poslanec Jarjabek zdôraznil, že riadne schôdze parlamentu by mali byť dopredu dané, aby sa poslanci vedeli časovo prispôsobiť. „Zdá sa mi to organizačne nezvládnuté. Nehovoriac, že nedostávame materiály pravidelne 24 hodín dopredu na naštudovanie. Až v parlamente sa často dozvieme, o čom budeme rokovať,“ poznamenal poslanec.Pred každou schôdzou je vyčlenený v harmonograme deň, dokedy je možné doručiť návrhy zákonov do parlamentu. „Keby som teda chcel podať návrh zákona, nemám ako,“ priblížil Jarjabek problém s chýbajúcim harmonogramom schôdzí.Návrh zákona sa musí podľa rokovacieho poriadku zverejniť na webovom sídle NR SR najmenej 15 dní pred schôdzou, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie. Tým, že parlament nemá pevne stanovený plán schôdzí, poslanec nemá ako naplniť literu zákona o rokovacom poriadku.Národná rada SR sa môže zísť aj mimo určeného harmonogramu. Je to tak v prípade, že o zvolanie schôdze požiada písomne najmenej 30 poslancov. Predseda parlamentu musí v takom prípade schôdzu zvolať do siedmich dní.Na doterajších šiestich schôdzach parlamentu poslanci okrem programového vyhlásenia vlády a sfunkčnenia výborov prijímali v zrýchlenom režime zákony súvisiace s pandémiou koronavírusu.