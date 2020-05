Transparentnosť samosprávnych krajov pomaly rastie, ich médiá však nie sú dosť objektívne

Predaj a prenájom majetku

Tlak na väčšiu kontrolu

Takéto opatrenie považuje TIS za dôležité z hľadiska zabraňovania prípadnému protekčnému uprednostňovaniu niektorých čakateľov.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.5.2020 - Župné médiá sú objektívne na 47 percent a poskytujú minimum priestoru pre polemické názory či zapájania oponentov do budúcich rozhodnutí. Konštatuje to mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS), ktorá pri zostavovaní rebríčka transparentnosti samosprávnych krajov v roku 2020 zohľadňovala aj využívanie mediálneho priestoru župami.Ako najobjektívnejšia bola vyhodnotená žilinská župa, ktorá získala 79-percentné hodnotenie zachovávania mediálnej objektivity. Najmenej objektívnym krajom je podľa TIS Nitriansky kraj, ktorý získal v hodnotení mediálnej objektivity 21 percent.Pri skúmaní župných novín v Nitrianskom kraji TIS napočítala 86 zmienok o vedení kraja a 32 fotografií členov vedenia kraja na 20-tich stranách novín. Vedenie kraja tak využívalo podľa TIS prakticky celý priestor periodika na vlastnú prezentáciu.Rebríček transparentnosti ukázal, že najviac problematickými oblasťami v župách sú z hľadiska informovania verejnosti predaj a prenájom majetku kraja a fungovanie krajských organizácií a podnikov.V prípade predaja a prenájmu župného majetku poskytujú verejnosti výsledky a zápisnice z verejných obchodných súťaží iba Trenčiansky a Banskobystrický kraj. TIS zároveň konštatuje, že župy poskytujú na svojich internetových stránkach minimum informácií o svojich organizáciách a podnikoch.Z rebríčka podľa TIS vyplýva, že celková transparentnosť samosprávnych krajov rastie. Oproti rebríčku z roku 2017 sú župy v celkovom priemere o deväť percent transparentnejšie.Najväčší progres nastal v oblasti zariadení sociálnych služieb, pri ktorých už väčšina žúp na svojich weboch zverejňuje údaje o počte prijatých žiadostí o umiestnenie do sociálneho zariadenia, počet aktuálne voľných miest v zariadeniach či poradovníkoch čakateľov.Mimovládna organizácia upozorňuje, že vyššia transparentnosť automaticky neznamená znižovanie miery korupcie v župách.Svoj rebríček však považuje za dobrý nástroj tlaku na väčšiu verejnú kontrolu krajských samospráv prostredníctvom prístupu verejnosti k informáciám.Poukazovanie na rozdiely v transparentnosti jednotlivých krajov podľa TIS môže vo výsledku znamenať, že sa samosprávy budú navzájom inšpirovať dobrými príkladmi.