Poslanci neprijali uznesenie k deportáciám ukrajinských detí do Ruska, Marcinková je z výsledkov hlasovania zhrozená 

aktualizované 28. júna 2024, 12:54



Porušenie práv detí

Obete rôznych druhov násilia

Predkladateľka uznesenia sa hanbí

28.6.2024 (SITA.sk) -Poslanci parlamentu neprijali uznesenie deportáciám ukrajinských detí do Ruska a výzve na okamžitý návrat týchto detí späť na Ukrajinu. Jeho predkladateľmi boli poslanci strany Sloboda a Solidarita Prijatím uznesenia by sa Slovensko pripojilo k Medzinárodnej koalícii pre návrat ukrajinských detí. Koalíciu tvorí 33 štátov, ktoré sa snažia o návrat ukrajinských detí násilne deportovaných do Ruska späť k ich biologickým rodinám.Predkladatelia uznesenia zdôraznili, že násilné deportácie ukrajinských detí do Ruska sú v rozpore s medzinárodným právom a predstavujú závažné porušenie práv detí. Upozornili tiež, že deti sú obzvlášť zraniteľnou skupinou počas ozbrojených konfliktov, čo tvrdia základné dokumenty medzinárodného humanitárneho práva.„Od začiatku ruskej vojenskej ofenzívy vo februári 2022 bolo násilne presunutých do Ruska 20-tisíc ukrajinských detí, avšak ukrajinské údaje hovoria, že počet týchto detí je niekoľkonásobne vyšší a pohybuje sa v státisícoch,“ uvádzajú predkladatelia uznesenia.Dodávajú, že tieto deti sú často osvojované ruskými rodinami a stávajú sa obeťami rôznych druhov násilia, vrátane sexuálneho zneužívania a obchodovania s ľuďmi.Medzinárodná koalícia dosahuje pozitívne výsledky pri návrate ukrajinských detí späť k ich biologickým rodinám a predkladatelia verili, že aj naša krajina tieto snahy podporí. Dodali, že slovenská vláda už v minulosti neprijala rozhodnutie pridať sa ku krajinám, ktoré odsúdili používanie severokórejských striel Ruskom na Ukrajine. Predkladatelia dúfali, že sa podobná situácia opätovne nezopakuje.Poslankyňa a predkladateľka uznesenia Vladimíra Marcinková (SaS) sa podľa vlastných slov hanbí za to, že je súčasťou parlamentu, v ktorom nie sú poslanci schopní odstrániť „politické tričká" pri takej citlivej téme, akou je únos detí. Taktiež je zhrozená z toho, že osem zákonodarcov sa rozhodlo zahlasovať proti snahe vypátrať deportované deti.„Nie, že sa zdržali, čo sa ešte politicky dá nejako pochopiť, aj keď pri tak citlivej téme veľmi ťažko, ale boli dokonca proti bez toho, aby povedali, prečo sú proti," uviedla Marcinková na dnešnej tlačovej besede.Podľa hlasovania poslancov, ktoré sa nachádza na oficiálnej stránke Národnej rady SR hlasovali proti Ľuboš Blaha Smer-SD ), Ján Mažgút (Smer-SD), Ivan Hazucha (Smer-SD), Peter Sokol (Smer-SD), Stanislav Kubánek (Smer-SD), Peter Šuca (Smer-SD), Ivan Ševčík SNS ) a Pavel Ľupták (SNS).