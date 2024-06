Spoločnosť Henkel Slovensko odovzdala na recykláciu viac ako 2 tony IT zariadení a znížila ich vplyv na životné prostredie

Výsledkom je ekologická, ale aj sociálna pomoc

Spoločnosť pokračuje v plnení udržateľných cieľov

Ťažba a výroba surovín sa v súčasnosti spája so značným ekologickým a sociálnym vplyvom. Keďže neexistuje žiaden udržateľne vyrobený IT hardvér, najdlhšia možná životnosť zariadení vrátane ich repasovania je. Spotrebu vody, surovín a primárnej energie pri výrobe nových zariadení, ktorá má negatívny vplyv na životné prostredie, si intenzívne uvedomuje aj spoločnosť Henkel Slovensko. Práve preto opotrebované a nefunkčné zariadenia v roku 2023 odovzdala firme AfB, ktorá po výmaze dát, testovaní hardvéru a obstaraní náhradných dielovz nich. Spoločnosť Henkel Slovensko odovzdala na recyklácius celkovou hmotnosťou 2,3 ton. Do ďalšieho obehu sa dostalo až 1 581 zariadení, pričom zvyšné technické vybavenie bolo profesionálne zrecyklované.AfB je najväčšia nezisková IT spoločnosť v Európe, ktorá špecializovanými procesmi predlžuje životný cyklus použitých IT a mobilných zariadení. Zamestnáva 660 zamestnancov, pričom takmer polovica z nich sú. V rámci jedinečného obchodného modelu, ktorý sa zakladá na inkluzívnom podnikaní, zabezpečuje osobám so zdravotným znevýhodnenímako majú všetci ostatní. Vďaka partnerstvu so spoločnosťou Henkel Slovensko tak odovzdanie opotrebovaných zariadení nemalo iba pozitívny ekologický, ale aj sociálny vplyv."Vytváranie inkluzívnych podmienok pre všetkých bez ohľadu na to, či majú zdravotné znevýhodnenie alebo odkiaľ pochádzajú, je základným pilierom firemnej kultúry v Henkel Slovensko. Je to len jeden z mnohých aspektov, v ktorých sme so spoločnosťou AfB našli prienik. Okrem ďalšieho využitia nášho technologického vybavenia sme zároveň mohli dať prácu trom zdravotne znevýhodneným zamestnancom spoločnosti AfB, čo je pre nás obrovské zadosťučinenie a signál, že sme podporili dobrú vec," uviedla Zuzana Kaňuchová, riaditeľka korporátnej komunikácie Henkel Slovensko, Henkel ČR a Henkel Magyarország. K inklúzii sa spoločnosť hlási dlhodobo a oslavuje ju aj, ktorý vyzdvihuje jedinečnosť a rozmanitosť zamestnancov a vytvára pre každého z nichOchrana klímy vrátane znižovania emisií CO2, zvyšovania podielu obnoviteľných zdrojov či budovania udržateľného produktového portfólia sú jednými zo základných, ktoré si stanovila spoločnosť Henkel. Významnou iniciatívou je ajv ochrane životného prostredia. Aj preto v uplynulom roku pripravila spoločnosť Henkel Slovensko pre svojich zamestnancov, ktorou ich motivovala k šetreniu energií a dosiahnutiu pozitívnych zmien v správaní. Do kampane sa zapojilo aj vedenie firmy, čo zvýšilo jej kredibilitu a prispelo významným úsporám energií. "Teší nás, že okrem vzdelávania v oblasti udržateľnosti a motivácie zamestnancov k zmene správania dosiahla kampaň aj potešujúce výsledky v šetrení zdrojov. Vypnutie každej druhej chladničky prinieslo oproti predošlému roku až štyridsaťpercentnú energetickú úsporu a efektívnejšie používanie umývačiek riadu ušetrilo približne 20 percent energií. Zamestnancom to zároveň vyslalo signál, ako sa aj vo svojich domácnostiach správať udržateľne," uzatvára Zuzana Kaňuchová. Kampaň pripravená v spolupráci s agentúrou Seesame zároveň získalaprestížnej súťaže, ktorá oceňuje najlepšie komunikačné a PR kampane na Slovensku.