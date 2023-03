Poslanci neschválili pozmeňujúci návrh Anny Záborskej k novele o príspevku pri narodení dieťaťa

Bývanie pre tehotné ženy

SaS vidí diskrimináciu

Politológ varuje

Zákernosť návrhu

Neoblomná Záborská

28.3.2023 (SITA.sk) - Národná rada SR dnes neschválila pozmeňujúci návrh poslankyne Anny Záborskej OĽaNO ) k novele zákona o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí. Do zákona tak požadovala doplniť pravidlo, že zariadenie núdzového bývania budú môcť využívať aj tehotné matky, a to po dobu tehotenstva a troch rokov od pôrodu, ak sa o dieťa osobne starajú.„Na tehotné matky sa dnes vzťahuje zákon o sociálnych službách len čiastočne, a to v prípade, ak sú vystavené násiliu alebo strate bývania. Samotný fakt, že sú tehotné, a z toho dôvodu sú narušené ich sociálne alebo rodinné väzby, zákon neupravuje. Môže ísť napr. o študentky, ktoré potrebujú dočasné bývanie, aby utajili svoje tehotenstvo," uviedla poslankyňa v návrhu.Ďalej požadovala zmenu, ktorá mala vytvoriť právny základ na poskytnutie možnosti právnickým osobám poskytujúcim v rámci svojej činnosti ženám finančnú, materiálnu a psychologickú pomoc v tehotenstve uchádzať sa o dotácie v pôsobnosti Úradu vlády SR Poslankyňa Národnej rady SR a tímlíderka SaS pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková v tlačovej správe informovala, že dnes môžu dotácie z úradu vlády ísť na podporu národných kultúrnych pamiatok, podporu športu či riešenie problémov rómskej komunity. Návrh Anny Záborskej podľa nej však chcel rozšíriť tento okruh o spriatelené pro-life organizácie.Bittó Cigániková považuje za diskriminačné a neprípustné, aby Úrad vlády SR finančne podporoval výhradne také organizácie, ktorých hlavnou činnosťou je bojovať proti ženským právam a interrupciám.„Zaujímalo by ma, prečo by mal úrad vlády zo svojho rozpočtu takto pomáhať len tehotným ženám a nemôže pomáhať všetkým ženám alebo napr. onkologicky chorým deťom," uviedla Bittó Cigániková.Politologička Adriana Mesochoritisová z tímu Možnosť voľby v tlačovej správe informovala, že to, čo Záborská nazýva pomocou pre tehotné ženy, je v skutočnosti útok na práva žien. „Hrozilo, že odsúhlasia zmeny, ktoré by umožnili dotovať zo štátnych peňazí organizácie, ktorých cieľom je presviedčať ženy, aby nepodstupovali interrupcie."„Štát by priamo podporoval poskytnutie nábožensky podfarbených, zaujatých, neodborných informácií a posilňoval ovplyvňovanie a vytváranie nátlaku na ženy, aby interrupciu nepodstúpili, keď si ju želajú alebo ju zvažujú," uviedla. Dodala, že jednou z organizácií, ktoré by po schválení mali na takéto dotácie od štátu nárok, je Fórum života , ktorej členkou predsedníctva je Záborská.„Zákernosť návrhu bola aj v tom, že nebol podaný v rámci jej pôvodného návrhu, ale bol podaný narýchlo ako pozmeňujúci, čo spôsobilo, že parlament o ňom nemohol viesť dostatočnú a legitímnu diskusiu. Je to aj spôsob obchádzania verejnosti a jej participácie na spravovaní vecí verejných," vysvetlila Mesochoritisová.Dodala, že Záborská svojím pozmeňujúcim návrhom navrhovala doplniť v zákone o sociálnych službách ako dôvody na poskytnutie sociálnej služby aj neplánované tehotenstvo a narušenie sociálnych alebo rodinných vzťahov z dôvodu tehotenstva.„Súčasný systém sociálnych služieb však už rieši nepriaznivú situáciu fyzickej osoby a poskytuje jej podporu v nepriaznivých situáciách. Z návrhu preto nie je zrejmé, akým novým spôsobom budú sociálne služby reagovať na neplánované tehotenstvo alebo narušenie sociálnych alebo rodinných vzťahov z dôvodu tehotenstva," tvrdí politologička.Poslankyňa Záborská dnes v pléne uviedla, že návrh nešpecifikuje, ktoré organizácie dostanú finančnú podporu z kapitoly Úradu vlády SR. „Návrh hovorí o všetkých mimovládnych organizáciách, ktoré pomáhajú tehotným ženám v núdzi. Ľutujem, že SaS nemá blízke organizácie, ktoré by pomáhali tehotným ženám," tvrdí Záborská.