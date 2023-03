Zelenskyj navštevuje okupované oblasti, stretáva sa s miestnymi predstaviteľmi a obyvateľmi

Ukrajinská protiofenzíva

Návšteva prezidenta

28.3.2023 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok zavítal do Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny. Pokračoval tak v návštevách viacerých oblastí Ukrajiny, ktoré pocítili útoky ruských síl.Zelenského aktivity sa dejú v čase, keď mnohí očakávajú spustenie rozsiahlej ukrajinskej protiofenzívy s cieľom oslobodiť územia okupované Ruskom.Zelenskyj sa v Sumskej oblasti stretol s miestnymi predstaviteľmi a obyvateľmi. Tento región po vypuknutí vojny pred viac ako rokom čiastočne obsadili ruské sily. Tie sa odtiaľ stiahli začiatkom apríla. Zelenskyj zavítal do Ochtyrky, ktorá vlani zažila kruté boje, ale nebola obsadená, a tiež do mesta Trosťanec, ktoré ukrajinská armáda oslobodila 26. marca 2022.Obyvateľ Trosťanca Dmytro Zajac pre agentúru AP povedal, že prezidentova návšteva mesta pre neho veľa znamenala. „Je to symbol jednoty a železnej vôle, ktorá spojila krajinu,“ povedal.Počas uplynulého týždňa sa Zelenskyj objavil v Chersonskej a Charkivskej oblasti, ktoré boli počas minulého roka okupované ruskými silami. Navštívil i Bachmut v Doneckej oblasti a prišiel taktiež do Zaporižžskej oblasti na juhu.