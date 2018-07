Poslanci NR SR od volieb schválili 222 zákonov, 12 v skrátenom konaní

Na snímke NR SR. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 5. júla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR schválili v parlamente od volieb v marci 2016 do aktuálnych letných prázdnin 222 zákonov. Vyplýva to zo štatistík zverejnených na internetovej stránke NR SR.Z tohto počtu bolo 183 vládnych návrhov a 39 poslaneckých. Najviac zákonov v rámci jednej schôdze, 28, prijal parlament v októbri 2016. O dva menej to bolo na schôdzi v októbri 2017. Aspoň 20 zákonov za jedno rokovanie stihlo plénum odobriť ešte v novembrovo-decembrovom rokovaní v roku 2016, v januárovo-februárovom v roku 2018 a v júni 2018.Celkovo 12 právnych noriem bolo schválených skráteným legislatívnym konaním. Takýto postup môže snemovňa využiť, len ak to navrhne vláda, pričom zákon presne stanovuje podmienky, kedy je to možné. Opozícia takmer pravidelne tvrdí, že zákonné dôvody na skrátené konanie naplnené nie sú.Prezident SR Andrej Kiska od posledných parlamentných volieb vetoval poslancom 14 zákonov, 13 z nich parlament opätovne schválil.Od volieb v roku 2016 absolvoval parlament 33 schôdzí, až 16 z nich sa netýkalo schvaľovania legislatívy, ale iných tém. Boli venované napríklad návrhom na vyslovenie nedôvery členovi vlády.Pre porovnanie, vo volebnom období 2012 až 2016, keď bol vládnou stranou iba Smer-SD, schválil parlament 455 zákonov. Za skrátenej vlády Ivety Radičovej poslanci stihli odobriť 208 právnych noriem.