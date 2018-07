Pri ceste do Chorvátska musia mať deti vlastný cestovný doklad

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 5. júla (TASR) – Do Chorvátska môžu Slováci cestovať s platným cestovným pasom či občianskym preukazom, vlastný cestovný doklad však musia mať aj deti. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru SR Denisa Baloghová. Občania Slovenska však môžu do Chorvátska cestovať s pasom či občianskym preukazom na 90 dní, na dlhšiu dobu potrebujú víza.Cestovný pas na dovolenku do Chorvátska potrebujú aj zvieratá, ako je pes, mačka či fretka. V pase musia byť zaznamenané potrebné očkovania.vysvetlila Baloghová.Polícia upozorňuje i na to, že ak Slováci počas dovolenky v Chorvátsku nahlásia na polícii stratu alebo krádež občianskeho preukazu či pasu a neskôr ho nájdu, s týmto dokladom už cestovať nemôžu. Ako Baloghová uviedla, údaje o stratenom či ukradnutom doklade boli vložené do informačného systému, a tak pri každej policajnej kontrole, či už na hraniciach alebo na ulici, systém zahlási, že doklad je neplatný.dodala.Ak však slovenskému občanovi cestovný doklad skutočne ukradli alebo ho stratil, musí to nahlásiť na miestnej polícii. Tá mu vydá potvrdenie, ktoré treba predložiť na zastupiteľskom úrade spolu so žiadosťou o vydanie náhradného cestovného dokladu. Konzulárny úsek Zastupiteľského úradu Slovenska sa podľa Baloghovej nachádza v Záhrebe.Pri vybavovaní náhradného cestovného dokladu treba teda predložiť potvrdenie od miestnej polície o strate alebo krádeži, žiadosť o vydanie náhradného dokladu, ktorá sa vypĺňa priamo na úrade, a tiež zaplatiť poplatok za jeho vydanie, a to vo výške 10 eur. Platí sa v chorvátskych kunách podľa aktuálneho kurzu Národnej banky Chorvátska.poznamenala.Vlani bolo pre slovenských občanov počas letnej turistickej sezóny k dispozícii vysunuté konzulárne pracovisko v Zadare. No v roku 2017 otvorili v Splite Konzulárny úrad, ktorý sídli na adrese Mažuraničevo šetalište 1, 21 000 Split, číslo telefónu: +38521362679, mobil: +38598264041.dodala hovorkyňa policajného prezídia. Bližšie informácie o činnosti konzulárneho úradu nájdu záujemcovia na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.