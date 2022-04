Poslanci odmietajú, že by sa V4 rozpadla. Aj Maďarsko bude raz bez Orbána

V4 neprestala existovať

Orbán sa javí ako solitér

15.4.2022 (Webnoviny.sk) - Poslanci zahraničného výboru parlamentu, ktorých oslovila agentúra SITA, si nemyslia, že by zoskupeniu krajín Vyšehradskej štvorky (V4) hrozil rozpad po víťazstve strany Fidesz a premiéra Viktora Orbána v maďarských parlamentných voľbách.Predseda zahraničného výboru Marián Kéry Smer-SD ) je presvedčený, že Slovensko, Česko, Poľsko a Maďarsko budú fakticky plniť úlohu, pre ktorú bola V4 založená pred 30 rokmi. Podľa poslanca Andreja Stančíka OĽaNO ) zoskupenie bude fungovať, no záleží, akej téme sa bude venovať.Nezaradený poslanec Tomáš Valášek Progresívne Slovensko ) nesúhlasí, že by V4 prestala existovať.„Myslel som si, že význam V4 ako platformy, kde si koordinujeme európsku politiku, bol prekonaný ešte predtým, než z Viktora Orbána vznikol čistý protiputinovský apologét,“ povedal Valášek. Podľa neho je veľa vecí, ktoré robí V4, nie je to len o spolupráci na úrovni vlády. Poukázal napríklad na kultúrnu výmenu.„Určite by som sa s ním (Orbánom – pozn. SITA) otvorene nekamarátil ani formou nejakých summitov a stretnutí na Slovensku, keď budeme predsedať V4 v čase Ukrajiny, ale tú ľudskú prácu by som nechal ďalej fungovať. Veď aj Maďarsko bude raz bez Orbána, prečo všetko zahodiť," zhodnotil Valášek.Poslanec Stančík poznamenal, že posledné akcie Maďarska naštrbili V4 napríklad pri pomoci Ukrajine. „Vidíme, že Slovensko, Česko a Poľsko sa aktívne angažujú a posielajú nielen materiálnu, ale aj vojenskú pomoc, zatiaľ čo Maďarsko strká hlavu do piesku a vyslúžilo si za to veľmi tvrdú kritiku od svojho tradičného spojenca Poľska," poznamenal Stančík.Predpokladá, že v budúcnosti bude V4 miestami fungovať ako užitočná platforma pri spoločných pozíciách, ale posledné týždne ukázali, že „Orbán sa javí ako solitér".Poslanec Kéry súhlasí, že vojna na Ukrajine rozdeľuje Poľsko a Maďarsko, pripisuje to historickým súvislostiam. Podľa neho však štáty V4 pochopili, že ich hlas bude v Európe silnejší, keď budú ťahať za jeden povraz a mnohé témy budú komunikovať spoločne. „Žiaľ, v poslednom období vidím zo strany slovenskej vlády, osobitne ministerstva zahraničných vecí, akoby V4 bola prežitok a snažili sa od nej odťahovať," povedal Kéry a dodal, že sa treba pozerať na to, čo krajiny V4 spája.