Rusi hrozia zintenzívnením raketových útokov, strieľali aj na autobusy s civilistami

Útoky na obytné budovy

Streľba na autobusy

15.4.2022 (Webnoviny.sk) - Ruské ministerstvo obrany v piatok vyhlásilo, že zintenzívni „rozsah raketových útokov" na Kyjev v reakcii na ukrajinské „diverzie na ruskom území".Vyhlásenie zverejnili deň po tom, ako ruské úrady obvinili ukrajinské sily z leteckých útokov na obytné budovy v regióne pri hraniciach s Ukrajinou, pri ktorých bolo zranených sedem ľudí. Podľa ruských predstaviteľov pri štvrtkovom útoku na dedinu Klimovo v Brianskej oblasti bolo poškodených zhruba 100 obytných budov.Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že ruské sily v ukrajinskej Černihivskej oblasti zostrelili ukrajinský vrtuľník Mi-8, ktorý sa údajne podieľal na útoku na Briansku oblasť. Úrady ruskej Belgorodskej oblasti vo štvrtok tiež hlásili bombardovanie zo strany Ukrajiny.Sedem ľudí zomrelo a ďalších 27 utrpelo zranenia pri ruskej streľbe na autobusy, v ktorých cestovali civilisti v ukrajinskej dedine Borova neďaleko mesta Charkiv na severovýchode krajiny. Povedal to v piatok hovorca regionálnej prokuratúry Dmytro Čubenko pre ukrajinský spravodajský portál Suspilne.Ukrajinská polícia podľa jeho slov zisťuje okolnosti útoku. Čubenko dodal, že ukrajinské úrady začali vyšetrovanie v súvislosti s podozrením na „porušenie zákonov a zvykov vo vojne v kombinácii s úkladnou vraždou". Podľa agentúry the Associated Press tvrdenia hovorcu regionálnej prokuratúry nie je možné nezávisle overiť.