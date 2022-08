Poslanci OĽaNO chcú reguláciu predaja nikotínových vrecúšok, cieľom je znížiť zdravotné riziká a ochrániť mladistvých

Obmedzenie obsahu nikotínu

25.8.2022 (Webnoviny.sk) - Poslanci hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) plánujú prísť na septembrovú schôdzu Národnej rady SR s novelou zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov, ktorá by mala regulovať nikotínové vrecúška, známe aj ako žuvací tabak.Novela by mala obmedziť predaj na dospelé osoby a zaviesť označovanie balení. Cieľom je znížiť zdravotné riziká a zabezpečiť ochranu mladistvých a detí. Informoval o tom Matúš Mandrák z mediálneho tímu OĽaNO.Návrh zákona zavádza úpravu, ktorá zahŕňa najmä definíciu nikotínových vrecúšok, ich uvádzanie na trh, reguláciu zloženia vrecúšok, označovanie týchto výrobkov, zdravotné varovania, zber údajov, kontrolu a sankcie za nedodržanie povinností zo strany výrobcu, dovozcu a distribútora.Prináša tiež obmedzenie obsahu nikotínu v jednom vrecúšku na 20 miligramov, čo je približne úroveň silnej cigarety. Nová právna úprava sa zavádza po vzore úpravy predaja elektronických cigariet a je v súlade s reguláciou nikotínových vrecúšok v Českej republike.Každé balenie má byť podľa novely označené nápismi „Tento výrobok obsahuje nikotín, ktorý je vysoko návykovou látkou“ a „Zakazuje sa predaj osobám mladším ako 18 rokov“. Každý predajca, či už pri pultovom predaji, alebo v elektronickom obchode bude povinný overiť si, či má kupujúci 18 rokov, podobne ako pri cigaretách a iných tabakových výrobkoch.„Nikotínové sáčky sú vhodné ako alternatíva fajčenia, prípadne nástroj na odvykanie. Určite však nie sú určené na zvykanie si na nikotín u detí ako medzistupeň k cigaretám, ako sa to pre chýbajúcu reguláciu deje na Slovensku,“ povedal predseda hospodárskeho výboru NR SR Peter Kremský (OĽaNO), ktorý novelu inicioval.Niektoré produkty podľa Kremského môžu obsahovať 3- až 4-krát viac nikotínu ako jedna cigareta.„Nikotínové vrecúška, takzvaný žuvací tabak, nie sú na Slovensku prakticky nijako regulované, keďže ide o novinku na trhu a v skutočnosti tabak neobsahujú. Pre svoju nízku cenu a ľahkú dostupnosť sú stále viac obľúbené medzi mládežou, vrátane detí na základných školách. Pritom sú pre ne vážnym zdravotným a sociálnym rizikom. Je dôležité, aby sa tieto výrobky nepredávali ako cukríky alebo žuvačky, ako to dnes často vidíme. Chceme sa zasadiť za to, aby sa nedostali do rúk detí a mladistvých,“ dodal Kremský.