Prezidentka Zuzana Čaputová poďakovala Chirana T.Injecta za dar pre Svätého otca

25.8.2022 (Webnoviny.sk) -"Pre nás všetkých v Chirana T.Injecta bola táto návšteva veľkým povzbudením a ocenením. Veľmi si to vážime. Pani prezidenkta si prezrela výrobné linky a špeciálne aj výrobu, kde boli vyrobené injekčné striekačky, ktoré sme darovali pre Svätého otca", povedal generálny riaditeľ Chirana T.Injecta Teodor Lysák.Chirana T.Injecta je tradičným výrobcom zdravotníckeho materiálu a zameriava sa najmä na výrobu špičkovej kvality. Firma patrí od roku 2007 do portfólia stredoeurópskej investičnej skupiny Wood & Co a v uplynulých rokoch zaznamenala veľkú expanziu. Jej dcérske firmy dnes už pôsobia v Českej republike, Dánsku a Číne."Pandémia COVID-19 preverila naše schopnosti a spoľahlivosť. Vakcinačné komponenty sme dokázali spoľahlivo dodávať do viac ako 40-tich štátov Európy a sveta. V dodávkach pre slovenský vakcinačný program sme nikdy nemeškali ani o jeden jediný deň. Spolu to boli stámilióny komponentov" uviedol Teodor Lysák a na záver dodal, že firma vždy jednoznačne podporovala vakcinačné programy a boj s pandémiou.Informačný servis