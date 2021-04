Poslanci OĽaNO chcú zmierniť tresty za držbu marihuany, zvýšiť chcú aj množstvo pre osobnú spotrebu

Debatovať budú na poslaneckom klube

Droga s liečivými účinkami

13.4.2021 (Webnoviny.sk) - Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) je otvorené debate o zmierňovaní „drakonických“ trestov za držbu marihuany. Poslanci Juraj Krúpa Anna Mierna to uviedli na utorkovej tlačovej besede.„Nie je možné, aby väčšinou mladým ľudom za nejakú nerozvážnosť hrozil trest odňatia slobody tak dlhý, že sa to rovná trestu za ťažké delikty,“ povedal Krúpa. Podľa poslanca je potrebné rozlišovať medzi ľuďmi, ktorí marihuanu využívajú na osobnú potrebu a jeho dílermi.Poslanec Kristián Čekovský informoval, že sa o téme trestov za držbu marihuany budú rozprávať na poslaneckom klube a v rámci koalície.„Aby sme tie naše jednotlivé návrhy, na ktorých pracujeme, čím skôr zjednotili a predložili buď už na túto schôdzu, alebo najneskôr na tú ďalšiu,“ dodal Čekovský.„Na stole je jeden návrh, o ktorom sa budeme rozprávať. Ten v podstate zníži tieto tresty niekde na úroveň troch rokov a zvyšuje množstvo pre osobnú spotrebu na 15 násobok toho čo máme dnes. Je to na diskusiu. Pretože, ak to máte na osobnú spotrebu, stále vám hrozia tri roky,“ vysvetlil Krúpa.Časť poslancov hnutia OĽaNO nevylúčila aj možnosť postupnej dekriminalizácie marihuany. Ako v tlačovej správe informoval Peter Dojčan z mediálneho tímu hnutia, predchádzať by tomu však mala komplexná odborná i politická diskusia.Monika Kozelová pripomenula, že marihuana má aj liečivé účinky. „Často sa stávalo, že v prípade, ak niekto mal pri sebe cigaretu s marihuanou a zastavili ho príslušníci polície, tak ho odsúdili napriek tomu, že ju mal len preto, lebo mu pomáhala prekonať chorobu,“ doplnila.