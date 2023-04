Poslanci OĽANO nepôjdu na koniec kandidátky, Matovič ostane posledný

Prvých desať miest na kandidátke OĽANO do predčasných parlamentných volieb obsadia nové osobnosti, od 11. miesta by mali ísť poslanci. Zoradení budú podľa ich aktivity. Uviedol to predseda hnutia Igor Matovič. Potvrdil, že jeho meno bude na konci kandidátnej listiny.





"Prvých desať ľudí bude úplne nových, mimo politiky. Od čísla 11 pôjdu poslanci, politici," uviedol Matovič. Prvá desiatka kandidátky sa podľa jeho slov už rysuje, mená zatiaľ nekonkretizoval.Priblížil, že kritériom pre poradie poslancov bude ich aktivita. "Ako sa kto snažil počas týchto troch rokov, tak to predseda poslaneckého klubu vyhodnotí a tak budú zoradení," priblížil Matovič. Na otázku, kto bude číslo 11, odpovedal, že by sa patrilo dať miesto práve šéfovi poslaneckého klubu Michalovi Šipošovi.Na konci kandidátnej listiny by mohli byť okrem Matoviča ešte zakladajúci členovia hnutia. Šéf OĽANO zatiaľ nevie, či sa o post v parlamente budú uchádzať aj Jozef Viskupič a Erika Jurinová. Pripomenul, že vzhľadom na ich funkcie predsedov Trnavského a Žilinského kraja nekandidovali ani v predchádzajúcich parlamentných voľbách. Rozhodnutie bude na nich.Zmenu prístupu k tvorbe kandidátnej listiny Matovič podľa vlastných slov avizoval poslancom na klube už po voľbách v roku 2020. Zvykom v hnutí doteraz bolo, že okrem predsedu boli na konci kandidátnej listiny aj všetci poslanci.