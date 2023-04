Rusko odštartovalo masívnu kampaň na verbovanie dobrovoľníkov do armády, majú byť „skutočnými mužmi“

23.4.2023 (SITA.sk) - Ruské ministerstvo obrany odštartovalo masívnu kampaň na verbovanie dobrovoľníkov do armády. Uviedlo to v najnovšej správe o vývoji vojny na Ukrajine britské ministerstvo obrany. Rezort konštatoval, že v Rusku je viditeľná „všadeprítomná" reklamná kampaň prostredníctvom sociálnych médií, bilbordov a televízie, ktorá nabáda Rusov, aby boli „skutočnými mužmi" a zdôrazňuje aj finančné výhody vstupu do armády. Informuje o tom web The Guardian.„Ruské úrady sa takmer určite snažia čo najviac oddialiť akúkoľvek povinnú mobilizáciu, aby minimalizovali domáci nesúhlas," uviedol britský rezort obrany v správe, ktorú zverejnil na mikroblogovacej sieti Twitter. Vyslovil však názor, že náborová kampaň s vysokou pravdepodobnosťou nepomôže naplniť cieľ Ruska získať celkovo 400-tisíc dobrovoľníkov.Britské ministerstvo obrany poukázalo aj na to, že s armádou o obmedzený počet Rusov vo veku vhodnom pre službu v armáde súperí aj žoldnierska organizácia Vagnerova skupina, keďže stratila možnosť robiť nábor vo väzniciach.