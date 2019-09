Poslanci otvorili rokovanie diskusiou o novele tlačového zákona

Na snímke rokovacia sála NR SR v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 17. septembra (TASR) - Diskusiou k novele tlačového zákona, ktorou by sa malo znovu zaviesť právo na odpoveď pre verejných činiteľov, otvorili poslanci Národnej rady SR piaty rokovací deň 49. schôdze NR SR. Novelu zákona posunuli poslanci do druhého čítania ešte vo februári.Poslanec parlamentu Ondrej Dostál (SaS) pripomenul, že pozmeňujúci návrh poslanca Štefana Vavreka (Most-Híd) je v niečom identický s tým jeho. Navrhnutými zmenami by podľa Dostála z návrhu zákona vypadlo ustanovenie, ktoré by umožnilo uplatňovať právo na odpoveď aj vo vzťahu k pravdivým, pravdu neskresľujúcim a presným skutkovým tvrdeniam.Plénum by sa malo zaoberať aj návrhmi koaličnej SNS na zníženie niektorých daní, ktoré sú v parlamente v druhom čítaní. Novelou zákona o dani z pridanej hodnoty má klesnúť daň na noviny, časopisy a periodiká na 10 percent.Ďalej chce v daňovej oblasti SNS znížiť daň z príjmu právnických osôb z 21 percent na 15 percent. Ďalším opatrením je zrušenie koncesionárskych poplatkov pre seniorov a poberateľov dávok v hmotnej núdzi, ktoré poslanci navrhujú v novele zákone o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska.