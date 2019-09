Analýza: Ropa reagovala na víkendové útoky prudkým rastom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo

Bratislava 17. septembra - Trh s ropou cez víkend ochromil útok bezpilotných dronov na najväčšie ropné zariadenie v Saudskej Arábii. Podľa odhadov sa produkcia ropy v krajine po útoku znížila až na polovicu. Výpadok zodpovedá piatim percentám svetovej ponuky ropy, čo predstavuje stratu takmer šiestich miliónov barelov za deň."Na trhu s ropou sa preto rozšírili obavy z nedostatku suroviny. Obchodovanie na burzách v Ázii odštartovalo v pondelok nárastom cien až o 20 percent. Po otvorení trhov v Európe sa nálada síce trochu upokojila, no rast cien napriek tomu predstavoval približne päť percent," hovorí makroanalytik Saxo Bank Kay Van-Petersen.Saudská Arábia už vyhlásila, že zo svojich vlastných zásob dokáže uspokojiť dopyt klientov po dobu približne 60 dní. Zároveň uviedla, že tretina výpadku produkcie bude v pondelok už v prevádzke. Podľa forex analytika banky Johna Hardyho je teraz hlavnou obavou to, či útok na zariadenia v Saudskej Arábii nevyvolá otvorenú vojenskú konfrontáciu v regióne, ktorá by v prípade ďalších útokov predstavovala riziko ešte väčšieho prerušenia dodávok ropy a ďalšieho globálno-politického napätia.Trhy podľa neho dúfajú, že strategické rezervy Saudskej Arábie obmedzia prerušenie dodávok, a že odhad času na opravu poškodených zariadení bude len v rámci niekoľkých týždňov."Táto situácia je nepriaznivá predovšetkým pre Saudskú Arábiu a môže pomôcť ostatným svetovým ťažiarom získať nových odberateľov v krajinách, kde bola hlavným dodávateľom Saudská Arábia. Ceny benzínu a nafty sa môžu na čerpacích staniciach zvýšiť výrazne, a to až o 10 centov na liter. Tento cenový nárast by ale nemal trvať dlho,“ myslí si Martin Sklenář z pražskej pobočky Saxo Bank.Víkendové bombardovanie saudských ropných zariadení pocítili najintenzívnejšie trhy obchodujúce s energiami. Devízové a iné trhy zatiaľ reagovali len vlažne. V prípade, ak by prudký nárast cien trval dlhšiu dobu, rádovo niekoľko týždňov, malo by to negatívny dopad na menšie meny. Dokonca aj tie, ktoré majú pozitívnu koreláciu s ropou a ktoré nominálne zvýšenie cien ropy cez vyšší príjem z ropy posilňuje. Ide napríklad o kanadský dolár či nórsku korunu, ktoré momentálne posilnili."Trhy sa teraz snažia prekonať šok z útoku. Ak však tento faktor pominie, pozornosť investorov sa presunie na výnosy dlhopisov a stredajšie, s napätím očakávané zasadnutie Fedu, ktoré môže priniesť pár prekvapení," uzatvára Hardy.