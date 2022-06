Poslanci parlamentu budú mať letné prázdniny, ďalšie rokovanie ich čaká až v septembri

27.6.2022 (Webnoviny.sk) - Vyše desať bodov programu majú ešte poslanci prerokovať v rámci riadnej 66. schôdze parlamentu. Čaká na nich tiež dokončenie rozpravy k návrhu na odvolanie Richarda Sulíka (SaS) z funkcie ministra hospodárstva. Nie je vylúčené, že rokovanie by stihli ukončiť tento týždeň a pre zákonodarný zbor by sa začala letná prestávka.Začiatok ďalšej schôdze je naplánovaný na 13. septembra tohto roka. Podľa ústavy parlament zasadá neustále. To znamená, že poslanci sa môžu neplánovane na schôdzi zísť aj počas prázdnin. Môže ju zvolať predseda parlamentu.O zvolanie schôdze môže tiež iniciatívne požiadať minimálne 30 poslancov na základe podpisov a predseda parlamentu ju musí zvolať do siedmich dní. Minulé leto poslanci rokovali tri dni aj koncom júla.