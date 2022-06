Erdogan sa na samite NATO v Madride stretne s predstaviteľmi Fínska a Švédska, prítomný bude aj Stoltenberg

27.6.2022 (Webnoviny.sk) - Fínsky prezident Sauli Niinistö vyhlásil, že sa spoločne so švédskou premiérkou Magdalenou Anderssonovou stretnú na okraji tohtotýždňového samitu Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) s jej generálnym tajomníkom Jensom Stoltenbergom a tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. Samit sa uskutoční v španielskom Madride.Fínsko a Švédsko v nadväznosti na inváziu Ruska na Ukrajinu požiadali o vstup do NATO. Turecko však zatiaľ blokuje ich členstvo a argumentuje tým, že oba severské štáty presadzujú „mäkký“ prístup k organizáciám, ktoré Ankara považuje za teroristické, ako je Strana kurdských pracujúcich.Turecko požaduje, aby Švédsko a Fínsko vyhoveli žiadostiam o vydanie osôb, o ktorých tvrdí, že sú členmi tejto strany alebo sú spájané s neúspešným prevratom z roku 2016. Ankara chce tiež uistenie, že obmedzenia na predaj zbraní, ktoré obe krajiny zaviedli v súvislosti s vojenskou inváziou do severnej Sýrie v roku 2019, budú zrušené.