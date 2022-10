Poslanci parlamentu posunuli návrhy zákonov Tarabu, Čepčeka a Karahutu do druhého čítania

Zákon o spotrebnej dani

Návrh o správnych poplatkoch

4.10.2022 (Webnoviny.sk) - Poslanec Národnej rady SR a predseda strany Život-Národná strana Tomáš Taraba uspel v prvom čítaní s návrhom na novelizáciu zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov.Navrhuje zaviesť právo Slovenského pozemkového fondu odstúpiť od nájomnej zmluvy aj pred uplynutím dohodnutého času nájmu v prípade, ak nájomca nevyužíva prenajaté pozemky riadnym spôsobom na dohodnutý účel a so starostlivosťou riadneho hospodára.Slovenský pozemkový fond má byť povinný vypovedať nájomnú zmluvu s nájomcom, ktorý nevyužíva prenajatú pôdu na poľnohospodársku činnosť, na ktorý je pozemok určený.Do ďalšieho legislatívneho procesu sa dostal aj návrh od poslanca Tarabu na novelizáciu zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja . Navrhuje zrušiť povinnosť fyzických a právnických osôb, ktoré dodávajú benzín a naftu na územie Slovenska, primiešavať bio zložku. Toto opatrenie má platiť do 30. septembra budúceho roka.Do druhého čítania sa dostal aj návrh novely zákon o dani z príjmov od nezaradeného poslanca Martina Čepčeka. Pre výhry z hazardných hier navrhuje zaviesť oslobodenie od dane z príjmu iba do hodnoty neprevyšujúcej 350 eur.Parlament posunul do druhého čítania aj návrh novely zákona o správnych poplatkoch od poslanca za hnutie Sme rodina Jaroslava Karahutu . Novelou zákona navrhuje upraviť výšku správnych poplatkov a zaviesť nové správne poplatky orgánov veterinárnej správy. Výška poplatku za vydanie záväzného posudku sa má diferencovať podľa toho, či ide o fyzickú osobu, fyzickú osobu - podnikateľa alebo právnickú osobu.Novelou zákona sa majú zaviesť nové správne poplatky za úkony orgánu veterinárnej správy súvisiace najmä s registráciou a schvaľovaním prevádzkarní, chovom zvierat, usmrcovaním zvierat rituálnym spôsobom, úkonmi v súvislosti s vydávaním pasov spoločenských zvierat, či so so sprostredkovaním nákupu a predaja hospodárskych zvierat.