SaS je pripravená rokovať o predčasných voľbách. Vládne tu OĽaNO, Sme rodina a fašisti, vyhlásil Sulík (video)

4.10.2022 (Webnoviny.sk) - Snahy pre vrátenie sa do vlády sú pre stranu Sloboda a Solidarita (SaS) uzavreté a nebudú sa o to viac pokúšať. Oznámil to v utorok na tlačovej konferencii jej predseda Richard Sulík po tom, ako sa v parlamente nenašlo dostatok hlasov poslancov na odvolanie ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO).Líder SaS taktiež uviedol, že strana je pripravená rokovať o predčasných voľbách. „O tom, aká tu vznikla koalícia, si dokáže spraviť obraz každý sám. Vládne tu hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Sme rodina s fašistami," tvrdí Sulík. Šéf liberálov uviedol, že Matovič je veľkým problémom koalície, vlády, ale aj Slovenska, a dodal, že vo funkcii ho podržali poslanci, od ktorých by rozhodne podporu nechceli.„Zo SaS sa stáva riadna, tvrdá opozičná strana. Za návrhy, ktoré sa nám budú pozdávať a budú v súlade s naším programom, budeme hlasovať, za žiadne ostatné nie,“ oznámil Sulík.