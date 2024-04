Poslanci podporili ďalší antibyrokratický balíček, cestovné kancelárie sa však zmien nedočkajú

Podnety zbierali od podnikateľov

Ušetria 650-tisíc eur

Viaceré pripomienky k cestovkám

24.4.2024 (SITA.sk) - Poslanci Národnej rady SR v stredu schválili ďalší súbor opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia. Návrh Ministerstva hospodárstva SR tvorí v poradí už tretí antibyrokratický balíček Jeho hlavným cieľom je podpora podnikateľskéh o sektora pomocou opatrení, ktoré prispievajú k odbúravaniu nadmernej regulačnej záťaže a uľahčovaniu podnikania.Ich výsledkom by mala byť vyššia konkurencieschopnosť slovenských podnikateľov. Zmeny by mali platiť od júla tohto roka.Rezort pritom vybral oparenia bez významných vplyvov na rozpočet verejnej správy. „Väčšina zmien spočíva v úprave takých povinností podnikateľov, ktoré zakladajú neúmerné administratívne či nepriame finančné náklady, či v elektronizácii procesov, ktoré prispievajú k vyššej flexibilite a efektívnosti riešenia situácií, s ktorými sa podnikateľské subjekty stretávajú," konštatuje.Ministerstvo zbieralo podnety priamo z podnikateľského prostredia. Zmeny sa v tomto prípade týkajú energetiky, oblasti ochrany osobných údajov, ale aj obchodníkov s drahými kovmi.Rezort odhaduje, že v daných sférach pôsobí okolo 3 300 podnikateľských subjektov. Vďaka navrhnutým úpravám by pritom podnikateľské prostredie mohlo dohromady ušetriť okolo 650-tisíc eur.Súčasťou zmien je z oblasti Ministerstva hospodárstva SR napríklad zmiernenie limitu počtu držiteľov povolenia na podnikanie v energetike, pre ktorých môže odborne spôsobilá osoba vykonávať funkciu zodpovedného zástupcu, či odbremenenie obchodníkov, ktorí obchodujú výlučne so strieborným tovarom, pretože sa vypúšťa ich povinnosť disponovať určeným meradlom.V oblasti Úradu na ochranu osobných údajov SR sa pristupuje k vyňatiu zosnulých osôb z pôsobnosti zákona o ochrane osobných údajov.Materiál pôvodne prinášal aj pomerne významné zmeny pre cestovné agentúry a sprievodcov. K nim však boli v rámci medzirezortného pripomienkového konania vznesené viaceré zásadné pripomienky.Proti sa postavili Ministerstvo dopravy SR ale aj Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr či Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu. Argumentovali najmä možným znížením ochrany spotrebiteľa. Ustanovenia napokon z materiálu vypadli.Rezort hospodárstva už presadil dva balíky opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia. Vďaka tzv. Kilečku 1 a Kilečku 2 ministerstvo upravilo alebo úplne odstránilo 313 konkrétnych záťaží na podnikateľské prostredie. Návrh opatrení tzv. Kilečka 3 zverejnil rezort prvý krát ešte v septembri 2022.