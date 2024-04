Dzurinda: Vstupom do EÚ sme sa ako národ emancipovali, po tomto som túžil celý život

Najvýznamnejší míľnik v ére samostatnosti

Môžeme byť šťastní, že sme v Európskej únii

24.4.2024 (SITA.sk) - Niekdajší slovenský premiér a minister zahraničných vecí Mikuláš Dzurinda tvrdí, že Slovensko sa za 20 rokov od vstupu do Európskej únie zmenilo, a to k lepšiemu.Slovensko vstúpilo do Európskej únie 1. mája 2004. O niekoľko dní oslávi 20. výročie tohto pravdepodobne najvýznamnejšieho míľnika v ére samostatnosti.V stredu predpoludním si europoslanci, predstavitelia Európskej únie a členských štátov a mladí ľudia narodení v máji 2004 vo francúzskom Štrasburgu pripomenuli, že desať krajín vrátane Slovenska pred 20 rokmi vstúpili do Únie.Nechýbal ani Dzurinda, ktorý bol v tom čase premiérom Slovenska. „Vstupom sme sa ako národ emancipovali. Po tomto som túžil celý život. Som rád, že Slovensko je súčasťou znovuzjednotenej európskej rodiny," povedal Dzurinda v Európskom parlamente v Štrasburgu po otázke slovenskej tínedžerky Veroniky Klobučníkovej.Tínedžerka bola súčasťou pozvanej skupiny desiatich mladých Európanov narodených 1. mája 2004 pochádzajúcich z krajín, ktoré v tento deň vstúpili do EÚ.Dzurinda vyzdvihol to, za čo všetko môžeme byť vďační vďaka tomu, že Slovensko je súčasťou EÚ. „Životná úroveň sa zlepšila, zaviedli sme menu euro, mladí využívajú Erasmus , cestujú slobodne po Európe. Naše mestá a dediny dostali krajšiu tvár. Realizovali sme projekty zamerané na životné prostredie, postavili sme priemyselné parky... A aj globálne krízy ukázali, že môžeme byť šťastní, že sme v Európskej únii,“ skonštatoval Dzurinda.