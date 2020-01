Poslanci prijmú uznesenie k Iraku, mali by rokovať aj o návrhoch vylúčených z poslednej schôdze (naživo)

Zákon o pozemkových úpravách

21.1.2020 (Webnoviny.sk) - Poslanci Národnej rady SR na svojom dnešnom zasadnutí príjmu uznesenie k Iraku. Mali by rokovať aj o ďalších návrhoch vylúčených z rokovania poslednej parlamentnej schôdze.Členovia zákonodarného orgánu na prelome novembra a decembra schválili procedurálny návrh predsedu vládnej strany Smer-SD Roberta Fica, ktorým sa z programu 53. schôdze NR SR vylúčila väčšina návrhov v prvom čítaní.Parlament následne neotvoril mimoriadnu schôdzu iniciovanú opozičnými poslancami NR SR na prerokovanie ich návrhov zákonov. Ďalší pokus o prerokovanie týchto bodov bude mať plénum v utorok.„V zmysle rokovacieho poriadku som povinný zaradiť tam všetky presunuté body z poslednej schôdze. Predpokladám, že nejaké body ešte pribudnú,“ priblížil ešte začiatkom januára predseda Národnej rady SR Andrej Danko.Jedným z bodov programu je aj zákon o pozemkových úpravách, ktorý vetovala prezidentka SR Zuzana Čaputová.Na programe rokovania bude aj prijatie uznesenia k aktuálnej situácii na Blízkom východe. Danko opakovane potvrdil, že v hre sú viaceré varianty.„Osobne som za to, aby sme prijali uznesenie, ktorým by sa do budúcna zabránilo individuálnemu konaniu jednotlivých členských štátov NATO, najmä ak ide o oblasti, kde máme spoločnú bezpečnostnú misiu,“ priblížil Danko.Americký prezident Donald Trump nariadil v piatok 3. januára raketový útok na iracké letisko v Bagdade, pri ktorom zabili veliteľa iránskych elitných jednotiek Kuds Kásema Solejmáního a ďalších osem ľudí. Šéf parlamentu Danko a premiér Peter Pellegrini sa v tejto súvislosti prostredníctvom médií dostali do ostrej výmeny názorov.Danko požadoval okamžité stiahnutie siedmich slovenských vojakov, ktorí sa v tom čase nachádzali v Iraku na výcvikovej misii, kým Pellegrini vyzýval k spoločnému postupu so spojencami. Slovenskí vojaci boli medzičasom presunutí z Iraku do Kuvajtu