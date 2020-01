ZSSK bude aj tento rok súčasťou najväčšieho veľtrhu cestovného ruchu na Slovensku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.1.2020 (Webnoviny.sk) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) sa v termíne 23. – 26. 1. 2020 v priestoroch bratislavskej Incheby predstaví na 26. ročníku medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR v stánku, ktorý má podobu vozňa. Za túto inovatívnu a kreatívnu formu prezentácie získala ZSSK Cenu ITF SLOVAKIATOUR 2018.Národný dopravca sa tento rok rozhodol zamerať najmä na podporu digitalizácie. Návštevníkom bude k dispozícii infokiosk, v ktorom sa dočítajú dôležité informácie o spoločnosti, nájdu v ňom ponuku voľných pracovných miest alebo budú mať možnosť zakúpiť si lístok cez nový responzívny e-shop. Samozrejme, zamestnanci ZSSK budú pripravení s tabletmi pomôcť každému, kto sa chce dozvedieť viac o nákupe cestovných dokladov cez internet alebo mobilnú aplikáciu Ideme vlakom. ZSSK sa na výstave zároveň prvýkrát pochváli oficiálnym statusom EKO-DOPRAVCA, ktorý schválila medzinárodná nezisková organizácia Greenpeace.Súčasťou prezentácie budú aj produkty diaľkovej vnútroštátnej i medzištátnej, ako aj regionálnej dopravy. Národný dopravca si dokonca pre účastníkov podujatia pripravil lákavú súťaž o lístok VLAKOM DO EURÓPY. Postarané bude aj o najmenších, pre ktorých je v "kupéčku" pripravený detský kútik s maľovankami, farbičkami či pexesom. Okrem toho nebude chýbať ani mobilbar, čím chce ZSSK v spolupráci so spoločnosťou WGS opäť o trošku viac priblížiť návštevníkom reálny zážitok z cesty vlakom.uviedol Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.ITF SLOVAKIATOUR každý rok poskytuje komplexný servis ľuďom, ktorí chcú cestovať do zahraničia alebo spoznávať krásy Slovenska. Tohtoročný veľtrh je pre odbornú verejnosť otvorený od štvrtka 23. 1. 2020, pre širokú verejnosť je prístupný od piatka 24. 1. 2020. Podujatie v rovnakom termíne dopĺňa veľtrh gastronómie DANUBIUS GASTRO a výstavy POĽOVNÍCTVO A ODDYCH a RYBÁRSTVO A VOĽNÝ ČAS. Minulý rok sa na akcii zúčastnilo viac ako 700 vystavovateľov z 25 krajín a vyše 72 000 návštevníkov. Všetky informácie nájdete tu: https://www.incheba.sk/vystavy/itf-slovakiatour-2020/