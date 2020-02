Poslanci rozhodnú o vyšších prídavkoch na deti aj o zrušení diaľničných známok (naživo)

Naživo z rokovania parlamentu

26.2.2020 (Webnoviny.sk) - Parlament bude v stredu o 11:00 opätovne hlasovať o návrhu na skrátené legislatívne konanie k zrušeniu diaľničných známok. Zákonodarný zbor totiž v utorok nebol pri hlasovaní o tomto bode štyrikrát uznášaniaschopný. Počas jednotlivých hlasovaní sa totiž prezentovalo najviac 74 z nevyhnutných aspoň 76 poslancov.Predseda Národnej rady SR Andrej Danko po včerajšom poslednom hlasovaní oznámil, že chce rokovať s premiérom Petrom Pellegrinim o možnosti stiahnutia tohto návrhu z rokovania mimoriadnej schôdze.„Nie je vôľa tento zákon prerokovať, nie je národná rada uznášaniaschopná. Nemôžem pristúpiť ani k rokovaniu o prídavku na dieťa," povedal Danko. Diaľničné známky by sa mali na Slovensku zrušiť od začiatku budúceho roka.Ak sa parlament vysporiada s návrhom na skrátené legislatívne konanie k zrušeniu diaľničných známok, poslanci by mali pristúpiť aj k hlasovaniu o návrhu na skrátené konanie o novele zákona o prídavku na dieťa.Podľa tejto novely by sa mal prídavok na dieťa od začiatku budúceho roka zvýšiť zo súčasných 24,95 eura na 50 eur mesačne. Podľa predsedu Smeru Roberta Fica je ešte „aká-taká vôľa sa vrátiť k téme rodinných prídavkov". Potvrdil, že parlament by už nemal rokovať vo štvrtok a piatok.