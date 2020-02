Slovensko sa v roku 2018 dozvedelo o vražde novinára Kuciaka a jeho snúbenice

Motívom bola zrejme jeho práca

26.2.2020 (Webnoviny.sk) - Na verejnosť sa v pondelok 26. februára 2018 dostala správa o vražde Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Médiá informovali, že obete objavila polícia pred polnocou v nedeľu 25. februára v rodinnom dome vo Veľkej Mači v okrese Galanta. Políciu zalarmovala rodina Martiny Kušnírovej, keď sa s dcérou jej matka nevedela niekoľko dní skontaktovať.Vtedajší policajný prezident Tibor Gašpar sa po vražde vyjadril, že najpravdepodobnejší motív vraždy je novinárova práca. Zavraždený Ján Kuciak bol reportérom spravodajského portálu Aktuality.sk a špecialistom na dátovú žurnalistiku. Venoval sa predovšetkým kauzám spojeným s daňovými a dotačnými podvodmi.Mal rozpracovaný napríklad materiál o podvodoch talianskych podnikateľov na východnom Slovensku napojených na zločineckú skupinu ’Ndrangheta a o väzbách jedného z jej členov na predstaviteľov vládnej strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) a Roberta Fica.Ján Kuciak písal aj o nezákonných aktivitách podnikateľa Mariana Kočnera, ktorý sa mu za to niekoľko mesiacov pred vraždou v septembri 2017 aj telefonicky vyhrážal. Novinár podal na podnikateľa trestné oznámenie, ale polícia ho odmietla bez toho, aby Kočnera vypočula.Po vražde dal vtedajší premiér Fico na tlačovú besedu priniesť milión eur v hotovosti, ktorý mal byť odmenou tomu, kto pomôže vraždu objasniť. Niektorí novinári vtedy dostali policajnú ochranu. Pred vraždou pritom niektorí vládni predstavitelia vyhrážanie sa novinárom zľahčovali a premiér Robert Fico zvykol novinárov označovať ako „špinavé protislovenské prostitútky“.Vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice otriasla slovenskou verejnosťou aj politickou scénou. V stredu 28. februára sa v Bratislave konal smútočný pochod na pamiatku zavraždených.Pribúdajúce informácie o vražde a vyjadrenia vládnych predstaviteľov viedli k tomu, že občania pod heslom Za slušné Slovensko vyšli do ulíc, aby vyjadrili nesúhlas s postojom vládnej moci.V priebehu nasledujúcich dní sa po celej krajine konali masové protesty, aké Slovensko nezažilo od Novembra ´89. O vražde novinára a protestoch informovali aj svetové médiá. Premiér Fico napriek tomu legitimitu protestov spochybňoval.Vládna strana Most-Híd zvažovala svoj odchod z trojkoalície (Smer-SD, SNS , Most-Híd) a 9. marca z postu ministra vnútra pod tlakom verejnosti odišiel Robert Kaliňák (Smer-SD). Vládna koalícia sa nakoniec udržala. Protesty ďalej pokračovali a 15. marca 2018 podal demisiu aj Fico. Do čela novej vlády sa 22. marca postavil Peter Pellegrini (Smer-SD). Personálne zmeny, ktoré sa v novej vláde udiali, však boli minimálne.Koncom septembra 2018 polícia zadržala a obvinila štyri osoby: Tomáša Sz., Miroslava M., Zoltána Andruskóa a Alenu Zs. V marci 2019 z objednávky vraždy Jána Kuciaka obvinili aj podnikateľa Mariana. Kočnera.Podľa obžaloby prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry si mal vraždu novinára u Aleny Zs. objednať práve Kočner z pomsty za články, ktoré odkrývali jeho ekonomickú trestnú činnosť.Kočner mal tiež nechať sledovať viacerých novinárov, medzi ktorými bol aj zavraždený Kuciak. Z vyšetrovania prípadu vyplynula aj rozsiahla komunikácia obžalovaného podnikateľa s vysokými predstaviteľmi prokuratúry, justície aj politikmi.V súdnom procese Senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku už odsúdil obvineného Zoltána Andruskóa na trest 15 rokov odňatia slobody za podiel na úkladnej vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka. Tú si u neho mala objednať Alena Zs. na požiadanie Mariana K. Rozsudok je právoplatný, keďže Andruskó súhlasil s dohodou o vine a treste.Za vykonávateľov vraždy označuje prokuratúra Miroslava M. a Tomáša Sz., ktorým za ňu mal Andruskó sprostredkovať finančnú odmenu. K činu sa priznal aj obžalovaný Miroslav M. Ten podľa svojich slov Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú v ich dome zastrelil. Ostatní obžalovaní svoju účasť na vražde, ako aj vinu, popierajú. V prípade uznania viny im hrozí trest odňatia slobody na 25 rokov alebo doživotie.