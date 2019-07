Poslanci sa na Hodine otázok najviac pýtali Fica, najmenej Matečnej

Na snímke NR SR. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 16. júla (TASR) - Najviac otázok počas Hodiny otázok v Národnej rade (NR) SR dostal v aktuálnom volebnom období expremiér Robert Fico (Smer-SD), ktorý funkciu zastával do 22. marca 2018. Poslanci mu adresovali 660 otázok. Na jeho nástupcu Petra Pellegriniho (Smer-SD) smerovalo doteraz 498 otázok. Z celkového počtu 1158 otázok na premiéra zodpovedal šéf kabinetu 130. Vyplýva to z prehľadu o činnosti NR SR za aktuálne volebné obdobie.Z členov vlády sa poslanci najviac pýtali ministra dopravy Árpáda Érseka (Most-Híd) a ministra práce Jána Richtera (Smer-SD), a to 198 otázok každého. Ďalší je Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD), ktorý bol vo funkcii ministra zdravotníctva do 22. marca 2018, a počas tohto obdobia mu adresovali 116 otázok. Ministerke vnútra Denise Sakovej (Smer-SD) od apríla minulého roka dali 100 otázok.Najmenej sa poslanci pýtali ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej (SNS). Adresovali jej tri otázky, päť otázok smerovali na nového ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD), ktorý je vo funkcii od mája tohto roka.Okrem členov vlády dali poslanci aj šesť otázok generálnemu prokurátorovi Jaromírovi Čižnárovi a päť predsedovi Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) Karolovi Mitríkovi.Z poslaneckých klubov položila najviac otázok SaS (204), ďalej nezaradení poslanci (177) a OĽaNO (126). Z koaličných strán sa pýtali najviac poslanci klubu Most-Híd (23), ďalej Smer-SD (19), najmenej zo všetkých klubov sa pýtala SNS so štyrmi položenými otázkami.Podľa rokovacieho poriadku NR SR odpovedajú v Hodine otázok členovia vlády, generálny prokurátor a predseda NKÚ. Prítomní musia byť všetci členovia vlády. "Otázky musia byť stručné a musia umožňovať stručnú odpoveď. Poradie otázok sa určuje žrebom zo všetkých podaných otázok," vysvetľuje rokovací poriadok.Prvých 15 minút je podľa poriadku venovaných otázkam na predsedu vlády. Zvyšných 45 minút patrí otázkam na ostatných členov vlády. Hodina otázok býva v programe schôdze spravidla vo štvrtok od 14.00 h, ak nie je štvrtok prvým rokovacím dňom.