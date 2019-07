Rezort zdravotníctva: Rezidentské štúdium vytvorilo 250 nových pozícií

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. júla (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vytvára v novom akademickom roku 250 nových rezidentských pozícií. Sú vhodné pre absolventov medicíny, lekárov a niektoré sestry. Do programu sa možno prihlásiť do konca septembra prostredníctvom zamestnávateľa na všetkých lekárskych fakultách. TASR o tom informovala hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová.Po celom Slovensku momentálne pracuje 128 absolventov rezidentského štúdia. V programe je zaradených ďalších 317 účastníkov. Absolventi majú možnosť výberu vykonávať zdravotnícke povolanie v ambulantnom alebo ústavnom zdravotníckom zariadení.Rezidentské štúdium pôvodne reagovalo na nedostatok všeobecných lekárov pre dospelých a pediatrov. Lekár sa v súčasnosti môže zaradiť už aj do špecializačného odboru: neurológia, chirurgia, kardiológia, ortopédia, vnútorné lekárstvo, detská psychiatria, urgentná medicína, anestéziológia a intenzívna medicína. Od októbra sa program rozširuje o osem ďalších špecializácií: rádiológia, geriatria, gynekológia a pôrodníctvo, oftalmológia, urológia, úrazová chirurgia, neonatológia, FBLR. Program sa minulý rok rozšíril aj o zdravotné sestry v troch špecializáciách.Program má priniesť lekárov do regiónov, kde ich je nedostatok.vysvetlila ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD).Ministerstvo mení aj podmienky vzdelávanie zdravotníkov.vysvetlila Monika Jankechová, riaditeľka Odboru zdravotníckeho vzdelávania MZ SR.