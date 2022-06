Koaliční ani opoziční poslanci sa neprikláňajú k myšlienke odkúpenia Nemocnice Bory štátom. Vyplýva to z ich reakcií pre TASR.





Šéfka parlamentného zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (SaS) si myslí, že peniaze sa dajú minúť lepšie. Poukazuje na akútny nedostatok financií v rezorte. "Aj v prípade, že by Penta Bory rovno darovala, trvala by som na tom, aby túto nemocnicu súkromný sektor aspoň spravoval, a to z dôvodu väčšej efektivity a tým pádom aj väčšieho prínosu pre pacienta," vysvetlila pre TASR.Trhovej súťaži dôveruje viac ako politickým nominantom vo vedení štátnych podnikov. "Výsledky súkromného a štátneho sektora si môžete porovnať, kdekoľvek sa pozriete. Preto ma odkúpenie Borov nijako nenadchýna," podotkla Bittó Cigániková. Najradšej by bola, keby štát vedel konkurovať súkromnému sektoru vyššou kvalitou poskytovaných služieb, vyššími platmi zamestnancov v zdravotníctve a lepšími podmienkami. "Štátne vlastníctvo všetkých veľkých nemocníc je presným opakom," doplnila.Pre stranu Za ľudí bude pri prípadnej kúpe novej nemocnice kľúčovým parametrom efektivita riešenia pre štát a hlavne pacientov v porovnaní s výstavbou novej nemocnice priamo štátom. Strana podotkla, že problém s novou nemocnicou pre bratislavský región nebola schopná vyriešiť žiadna z vlád za posledných 30 rokov. "Zámer výstavby súkromným investorom nie je nový, výstavbu novej nemocnice súkromným partnerom presadil v pozícii ministra zdravotníctva ešte v roku 2010 Richard Raši, výsledkom zatiaľ boli iba zbytočné výdavky na strane štátu s nulovým prínosom pre chorých ľudí," doplnila pre TASR.Podpredseda Hlasu-SD Richard Raši považuje odkúpenie Nemocnice Bory za krajnú možnosť, priorita vlády má byť podľa neho čo najskoršie dostavanie Rázsoch.Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) si myslí, že štát by mal odkúpiť Nemocnicu Bory, uviedol to v relácii TV Joj Na hrane. Je to podľa neho jediná šanca, ako otvoriť novú nemocnicu. Šéf opozičného Smeru-SD Robert Fico reagoval, že od skupiny Penta by nič nekupoval. Koncovú nemocnicu v Bratislave musí podľa neho postaviť štát.Ministerstvo zdravotníctva aj investičná skupina Penta pre TASR potvrdili, že v súvislosti s predajom Borov momentálne rokovania neprebiehajú. Penta chce nemocnicu určite prevádzkovať. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) má tento týždeň predložiť vláde materiál o výstavbe nových nemocníc z plánu obnovy.Lengvarského predchodca a poslanec parlamentu Marek Krajčí (OĽANO) nevidí najmenší dôvod, prečo by mal štát kupovať hotovú nemocnicu od súkromníka, keď za peniaze z plánu obnovy môže postaviť ďalšiu novú nemocnicu.