Zamestnanci Amazonu v Bratislave vyšli z kancelárií natierať ploty na školách

Kolegovia sa konečne môžu vidieť aj osobne s kompletnými tímami

Potešujúci je celkový nárast povedomia o svojom okolí

Ak celý deň riešite mzdy, financie a rôzne pracovné zadania týkajúce sa kancelárskeho života, stať sa na jeden deň napríklad natieračom plota môže byť celkom osviežujúce. Svedčil o tom aj záujem zamestnancov bratislavskej kancelárie spoločnosti Amazon, čo potvrdzuje aj koordinátorka aktivity Naše mesto za Amazon Petra Glassová. "Záujmom som bola veľmi pozitívne prekvapená. Pôvodne sme odhadovali účasť na 150 ľudí a 200 sme si stanovali ako maximálnu hornú hranicu. Kapacitu sa nám podarilo naplniť veľmi rýchlo a dokonca sme mali aj zopár ľudí na stand-by v prípade, že by niekto musel na poslednú chvíľu odrieknuť. Celkovo sa zapájame do siedmich aktivít a dokopy odpracujeme 952 hodín. Vo väčšine prípadov budeme robiť manuálne prace pre úpravu prostredia materských a základných škôl ".Projekt Naše Mesto je najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva v strednej Európe. Tento rok sa koná už po šestnásty raz a aktuálne sa doň zapája 8 820 dobrovoľníkov na rôznych miestach po celom Slovensku. Pomôžu tak dokopy 216 neziskovým organizáciám, nízkoprahovým centrám, ale aj školám či škôlkam zlepšiť ich fungovanie. Amazon sa tejto aktivity zúčastnil druhýkrát."Je to ideálna vstupná brána do sveta dobrovoľníčenia. Okrem dobrého pocitu z toho, že firemní dobrovoľníci pomôžu tam, kde by si to organizácie či školy inak mohli dovoliť len s veľkou námahou, zažijú aj príjemný teambuilding s kolegami, vyvetrajú hlavy a vymenia na chvíľu kancelárie či home office za exteriér," vysvetľuje Michal Kišša, výkonný riaditeľ Nadácie Pontis.Aktivita je súčasťou pracovného času a samotný Amazon má niekoľko tímov, ktoré ju vnímajú ako príležitosť zblížiť sa po rokoch pandémie. Preto sa väčšinou na jednotlivé aktivity prihlásili spoločne. V rámci jarného upratovania ich čakajú hlavne činnosti ako natieranie zábradlia na terasách, náter stĺpov pred vstupom do budovy, náter zábradlia okolo hojdačiek, obnovovanie náteru na drevených preliezkach alebo prekopanie, či vyčistenie pieskoviska.Na druhej strane, zamestnancom spoločnosti Amazon dobrovoľníčenie vonkoncom nie je cudzie. "Všeobecne u našich zamestnancov vidíme záujem o rôzne aktivity s pridanou hodnotou – veľmi pozítívne som bola prekvapená silou odozvy na zbierky, ktoré sme organizovali ako reakciu na situáciu na Ukrajine. Okrem toho máme skvelý tím dobrovoľníkov, ktorý sa venuje trvalej udržateľnosti a počas roka organizuje rôzne výzvy – ako napríklad swap oblečenia, kde zvyšné oblečenie bolo venované na charitatívne účely," vyratúva Petra Glassová."Som veľmi hrdá keď vidím stále vyšší záujem ľudí o svoje okolie a snahu prispievať. Myslím, že tradične obľúbené sú aktivity okolo Vianoc, keď zvykneme spolupracovať s organizáciami zastupujúcimi znevýhodnené deti – naši zamestnanci sa im skladajú na vianočné darčeky. A ako 'trend' posledných rokov isto vnímam zvýšený záujem o aktivity zamerané na trvalú udržateľnosť, klimatickú situáciu a cirkulárnu ekonómiu," uzatvára Petra Glassová.