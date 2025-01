Poslanci si vypočuli správu SIS, podľa Matoviča natáral Fico bludy a Mikloška sklamal štýl aj obsah – VIDEO

21.1.2025 (SITA.sk) - Po vypočutí správy Slovenskej informačnej služby premiérom Robertom Ficom v pléne Národnej rady (NR) SR znovu zasadne politické grémium, ktoré sa dohodne na tom, či bude rozprava k vyslovení nedôvery vláde pokračovať v riadnom režime.Predseda hnutia Slovensko Igor Matovič pri stretnutí s novinármi zdôraznil, že obsah správy nesmie byť podľa zákona zverejnený. „Avšak ak poviem, že tie bludy, čo tam natáral Robert Fico, sú nádherným príkladom toho, že tí psychiatri sa ozvali,“ uviedol Matovič po vypočutí správy. Verejnosť zostáva v očakávaní, aký bude ďalší vývoj situácie v NR SR.Poslanec František Mikloško vyjadril po vypočutí utajovanej správy Slovenskej informačnej služby (SIS) premiérom Robertom Ficom sklamanie nad jej štýlom a obsahom. Podľa neho, aj keď obsah nemôže byť zverejnený, pripomína praktiky ŠTB a komunistov počas 46-ročného boja proti veriacim v bývalom Československu.„Pripomínal mi štýl ŠTB a komunistov počas 46-ročného boja a likvidácie veriacich v bývalom Československu. My ako veriaci sme boli utlačovaní a podozrievaní,“ uviedol Mikloško a dodal, že v roku 1989 boli pripravené zoznamy ľudí, ktorí mali byť pozatváraní, pričom on sám figuroval na jednom z nich. Mikloško tiež vyjadril obavy, že súčasná vláda môže situáciu využiť na zneužitie moci.„Nie my pripravujeme majdan, ale mám vážne obavy, že táto vláda pripravuje majdan. Nie je problém, aby na nejakej úplne pokojnej demonštrácii niekto urobil nejakú provokáciu a to bude zámienka na ochranu štátu a všetkých ľudí a bezpečnosti, aby začali podľa nejakých zoznamov zatvárať. Nie my, ale táto vládna garnitúra sa pripravuje na majdan,“ konštatoval poslanec Mikloško.