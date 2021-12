Poslanci si vypočuli správy o činnosti SIS a Vojenského spravodajstva, poukazovali na niekoľko oblastí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.12.2021 (Webnoviny.sk) - Parlament v stredu prerokoval Správu o činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS) za rok 2020 a Správu o plnení úloh Vojenského spravodajstva (VS) za rok 2020. Poslanci si správy vypočuli na neverejnej časti schôdze.Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský uviedol, že ho na správach nevyrušilo nič zásadným spôsobom. Správy SIS a VS označil skôr za informatívne, poukazujúce na oblasti ako kybernetická bezpečnosť, terorizmus či ekonomická trestná činnosť.„My sa tam tiež nedozvieme konkrétne mená nejakých aktérov. Vždy je to vo všeobecnej rovine,“ poznamenal. Odmietol povedať, či Slovenská republika čelila vlani teroristickej hrozbe alebo kybernetickému útoku. Podľa poslanca v správe SIS sa nehovorilo o takzvanej vojne v polícii, keďže správa hodnotila rok 2020.O tom, že správy tajných služieb berú na vedomie, by plénum parlamentu malo hlasovať v stredu podvečer.