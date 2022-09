Poslanci Smeru podporia odvolanie Igora Matoviča z postu ministra, hovoria však iba o lacnom divadle bez úžitku

Divadielko pre voličov

Návrat SaS do koalície

26.9.2022 (Webnoviny.sk) - Opozičná strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) podporí všetkými 27 hlasmi návrh na odvolanie predsedu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igora Matoviča z postu ministra financií.Strana to v pondelok avizovala na sociálnej sieti. Dodala, že „bez podmienky predčasných volieb však pôjde len o lacné divadlo bez úžitku."Smer-SD tvrdí, že bojuje za predčasné voľby a návrat strany Sloboda a Solidarita (SaS) si neželá, pretože nesie rovnakú zodpovednosť za tragický vývoj na Slovensku.Opozičná strana ďalej žiada stranu Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD), aby uviedli na správnu mieru, či je odvolávanie Matoviča „len výsledkom nepochopenia politickej reality alebo pokusom zabezpečiť si povolebnú spoluprácu s liberálnymi stranami".V nedeľu (25. septembra) podpredseda Hlas-SD Erik Tomáš v diskusnej relácii O 5 minút 12 na RTVS verejne priznal, že nemajú žiadnu dohodu so SaS o predčasných parlamentných voľbách.Podľa Smer-SD sú však jediným východiskom z hlbokej ústavnej, vládnej a spoločenskej krízy. Smer-SD taktiež odmieta pôvodnú predstavu SaS, „aby návrh na odvolanie Matoviča, bez akejkoľvek podmienky predčasných volieb, podpísali len poslanci za Smer-SD a nezaradení poslanci okolo predsedu Hlas-SD Petra Pellegriniho s tým, že výsledkom odvolania bude návrat SaS do vládnej koalície a pokračovanie vládnej agónie až do marca 2024."V Smer-SD sú presvedčení, že samotné odvolávanie ministra financií bez predčasných volieb nevyrieši nič. „Nebude ani chlieb lacnejší, ani sa nezmení vládna mizéria predstavovaná najmä premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO)," uzavreli.