Poslanci Smeru-SD si asi budú musieť zvykať na opozičné lavice, myslí si politológ

Smer odmietali aj Most a Sieť

Koalícia s Dankom a kotlebovcami

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.2.2020 (Webnoviny.sk) - Poslanci Smeru-SD si pravdepodobne budú musieť zvykať na opozičné lavice. Pre agentúru SITA to uviedol politológ z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík. Reagoval tým na otázku agentúry SITA, či má Smer-SD šancu zostaviť po parlamentných voľbách ďalšiu vládu.Strana sa síce v predvolebných prieskumoch drží na prvom mieste, viaceré politické strany však nie sú ochotné so stranou rokovať o zostavení vlády po voľbách.„Šanca, že Smer zostaví ďalšiu vládu tu stále je. Politika je nevyspytateľná, do volieb ostávajú dva týždne a aj pred štyrmi rokmi sa minimálne u extrémistov menili preferencie. Slovenská národná strana (SNS) je však na zostupe, Most-Híd prešľapuje pod piatimi percentami a Harabinovi (volebný líder strany Vlasť, pozn. SITA) chýba ťah na bránu. A ísť do otvorenej koalície s Kotlebovcami – Ľudovou stranou Naše Slovensko (ĽSNS) by pre Smer znamenal definitívny koniec. Vyzerá to teda tak, že poslanci Smeru si budú musieť zvykať na opozičné lavice a šéf parlamentu hľadať nové zamestnanie,“ myslí si Štefančík.Pred parlamentnými voľbami 2016 vylučovali Smer zo spolupráce napríklad aj strany Most-Híd a Sieť, ktoré s ním však napokon vytvorili vládu. Podľa politológa toto rozhodnutie zničilo Sieť počas niekoľkých dní a Most-Híd to „nahlodávalo“ pomerne dlho.„Vyzerá to tak, že koalícia so Smerom zlomila krk aj Bélovi Bugárovi (predseda Mostu-Híd, pozn. SITA). Kedysi politik maďarskej národnosti vhodný do funkcie slovenského prezidenta je dnes samotnými Maďarmi považovaný za zradcu. Z osudu Siete, Mostu, ale aj SNS a určite aj Hnutia za demokratické Slovensko si strany musia vziať ponaučenie, pokiaľ nechcú skončiť skôr, než začali,“ zdôvodnil Štefančík.Smer-SD vylúčil z povolebnej spolupráce niekoľko politických strán, napríklad aj ĽSNS . Napriek tomu sa už viacerí opoziční politici vyjadrili, že Smer bude ochotný po voľbách vytvoriť vládnu koalíciu s touto stranou a s SNS Smer-SD, SNS a ĽSNS už napríklad spoločne v parlamente presadili do ústavy strop na dôchodkový vek, nové pravidlá na financovanie politických strán či predĺženie moratória na prieskumy verejnej mienky zo 14 na 50 dní, ktoré napokon stopol až Ústavný súd SR.Politológ si vie predstaviť, že by takáto koalícia vznikla, ale zrejme by to podľa neho viedlo k rozkolu v Smere.„Stále si myslím, že aj v Smere sú ľudia, ktorí si s extrémistami nevedia predstaviť spoločné vládnutie. Aj predseda vlády a volebný líder Smeru Peter Pellegrini takúto koalíciu razantne odmietol. Lenže Robert Fico urobí všetko preto, aby nesedel tam, kde dnes sedí obžalovaný podnikateľ Marian K. Nech je to aj pakt s diablom,“ uviedol Štefančík.Ani táto trojkoalícia však podľa neho na vládnutie stačiť nebude. „Preferencie SNS sú mizivé a vyzerá to tak, že ani volebná korupcia nebude šéfovi SNS stačiť na to, aby mohol aj počas ďalších štyroch rokov obdivovať svoj stožiar ako poslanec Národnej rady SR,“ uzavrel politológ.Parlamentné voľby 2020 sa uskutočnia v sobotu 29. februára. Kandidovať bude celkovo 25 politických subjektov.