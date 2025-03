Poslanci SNS žiadajú od parlamentu odmietnutie sankcií proti Rusku, majú negatívny dopad na našu ekonomiku

Sankcie spôsobili rast surobín

Vláda musí obhajovať naše záujmy

10.3.2025 (SITA.sk) - Sankčná politika a obchodné obmedzenia voči Rusku podľa poslancov z klubu Slovenskej národnej strany prispievajú k rastu cien energií a narúšajú dodávateľské reťazce, čo oslabuje konkurencieschopnosť a hospodársky prospech slovenských podnikov.Vyplýva to z návrhu uznesenia Národnej rady SR o odmietnutí sankčnej politiky a obchodných obmedzení voči Ruskej federácii a ochrane ekonomických a energetických záujmov SR, ktoré v piatok 7. marca predložili do Národnej rady SR poslanci Adam Lučanský Parlament by mal podľa štvorice odmietnuť zavádzanie a rozširovanie sankčnej politiky a obchodných obmedzení voči Rusku, keďže spôsobujú negatívne hospodárske dopady na Slovenskú republiku, jej priemysel a obyvateľstvo.Vláda by podľa návrhu uznesenia poslancov mala presadzovať ochranu národno-hospodárskych záujmov SR a aktívne vystupovať proti opatreniam spôsobujúcim negatívne hospodárske dopady na Slovensko, jeho priemysel a obyvateľstvo.V rámci medzinárodných organizácií a spoločenstiev, ktorých je SR členom, či medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná, by podľa štvorice vláda nemala hlasovať za prijatie nových sankcií a obchodných obmedzení voči Rusku, a naopak, mala by aktívne presadzovať opatrenia na stabilizáciu energetického trhu, elimináciu cenovej volatility a ochranu strategických záujmov slovenského hospodárstva.„Doterajší vývoj na trhu s energiami preukazuje, že sankčné opatrenia prispievajú k rastu cien strategických surovín, čím dochádza k zvýšeniu prevádzkových nákladov podnikov a k zhoršeniu konkurencieschopnosti slovenského priemyslu. Vplyv na trh s plynom je obzvlášť výrazný – dopyt po plyne v Európe medziročne vzrástol o 20 percent, pričom cena kľúčových termínových kontraktov na plyn zaznamenala prudký rast v dôsledku neistoty na geopolitickej scéne. Tento vývoj negatívne ovplyvňuje aj domácnosti, ktoré čelia zvýšeným nákladom na bývanie a energie,“ konštatujú poslanci z klubu SNS.Sankčný režim podľa nich tak prehlbuje energetickú a hospodársku neistotu, zvyšuje náklady výrobných podnikov a znižuje dostupnosť strategických surovín.„Cenová volatilita v energetickom sektore priamo súvisí s absenciou mierového riešenia konfliktu na Ukrajine, pričom zvýšená spotreba plynu a rastúce ceny elektriny vytvárajú sekundárne inflačné tlaky na hospodárstvo SR,“ zdôrazňuje štvorica poslancov.Vláda musí podľa poslancov z klubu SNS aktívne obhajovať národné hospodárske a energetické záujmy na európskej úrovni a zasadzovať sa za diplomatické riešenie konfliktu na Ukrajine. „Podmienkou akejkoľvek mierovej dohody musí byť účasť všetkých kľúčových strán vrátane Spojených štátov amerických, Ruskej federácie a Ukrajiny,“ dodali poslanci.