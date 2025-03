Bývalý policajný prezident Hamran sa stal novou posilou SaS, presvedčili ho dva motívy – VIDEO

Policajný zbor sa rozpadá

Hanbí sa za výroky Fica

SaS sa neutápa v kultúrno-etických otázkach

V minulosti ho oslovil aj Sulík

10.3.2025 (SITA.sk) - Novou posilou strany Sloboda Solidarita (SaS) je bývalý policajný prezident Štefan Hamran . Do strany zatiaľ nevstúpil, ale je možné, že tak urobí už čoskoro.„Vôbec to nevylučujem a možno na budúci týždeň už tým členom budem,“ povedal Hamran na spoločnej tlačovej besede s predstaviteľmi SaS. Strana tak posilňuje tím, ktorý sa venuje bezpečnosti, spravodlivosti a obrane.„Pracujeme na tom, aby sme voličom ponúkli spoľahlivú alternatívu. Chcem písať nový príbeh strany SaS a snažím sa spájať osobnosti, ktoré majú pravicové myslenie,“ povedal predseda liberálov Branislav Gröhling s tým, že vníma Hamrana ako odvážneho a rázneho človeka, ktorý si vždy stál za svojím rozhodnutím.Ako dodal, rozviazal ruky polícii a umožnil vyšetrovanie korupcie na najvyšších miestach. Dnes je však podľa Gröhlinga rezort vnútra a polícia vinou súčasného ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka Hlas-SD ) vo veľmi zlom stave.„Policajný zbor sa rozpadá a chýba nám viac ako 4-tisíc policajtov, minister vnútra tu šikanuje stredoškolákov a diskutuje s neonacistom,“ poukázal.Hamrana pre vstup do politiky presvedčili dva hlavné motívy - spochybňovanie zahraničnopolitického smerovania Slovenska a ohrozenie vnútornej bezpečnosti krajiny. Zdôraznil, že premiér Robert Fico Smer-SD ) nedostal mandát od občanov na to, aby robil kroky spochybňujúce ukotvenie Slovenska v Európskej únii. „Hanbím sa za výroky nášho premiéra a jeho kolegov. Sú hanebne a zbabelé,“ povedal Hamran a pripomenul výroky europoslanca za Smer-SD Erika Kaliňáka, ktorý by podľa neho „vítal Rusov v Užhorode“.„Odkazujem ministrovi obrany Robertovi Kaliňákovi, ktorý tvrdí, že netreba sa brániť, ale treba sa vzdať cudziemu agresorovi, že s tým bytostne nesúhlasím. Policajti aj vojaci sú pripravení vynaložiť všetky sily a schopnosti na to, aby chránili našu slobodu, nezávislosť, zvrchovanosť, územnú celistvosť a nedotknuteľnosť štátnych hraníc aj s nasadením vlastného života,“ povedal Hamran s tým, že toto je skutočné vlastenectvo.Pripomenul, že bývalý policajný prezident Tibor Gašpar (Smer-SD) nedávno pripustil možnosť vystúpenia Slovenska z Európskej únie a NATO. Hamran dôraznil, že on nič takéto nepripúšťa, a preto si vybral takú politickú stranu, ktorá má jasno v tom, kam Slovensko patrí a kto sú jej partneri.SaS si zároveň Hamran vybral aj preto, že sa neutápa v kultúrno-etických otázkach, pretože Slovensko má ďaleko väčšie problémy.„Som bývalým voličom tejto politickej strany a bola mi vždy sympatická, pretože dokázala prinášať odborné riešenia, ktoré boli hodnotené v odborných kruhoch ako najlepšie programy alebo jedny z najlepších. Je mi tiež sympatické, že pod ich krídlami dokážu spolupracovať konzervatívne aj liberálne zmýšľajúci politici,“ vyzdvihol.Pod hlavičkou SaS bude spolupracovať aj s Pavlom Mackom z ODS a Zsoltom Simonom zo strany Maďarské fórum. Hamran tiež povedal, že ho v minulosti oslovil bývalý predseda SaS Richard Sulík , aby bol tieňovým ministrom tejto strany.Gröhlinga vníma diametrálne odlišne ako Sulíka a je podľa svojich slov presvedčený, že strana sa pod jeho vedením nedopustí takej taktickej chyby, akou bolo položenie vlády Ivety Radičovej . „Som veľmi silný odporca takýchto politických krokov,“ dodal.Hamran kandidoval v minuloročných voľbách do Európskeho parlamentu na kandidátke Demokratov ako číslo dva, do strany však nevstúpil.