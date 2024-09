Poslanci Starého Mesta zrušili súťaž na prenájom Propelleru, vyhlásenie novej musia odložiť

Vyhlásenie novej súťaže

25.9.2024 (SITA.sk) - Poslanci bratislavského Starého Mesta na utorkovom zastupiteľstve schválili niekoľko dôležitých bodov. V úvode rokovania odovzdali ďakovný list Stanislavovi Štepkovi , ktorý je zakladateľom a vedúcou osobnosťou Radošinského naivného divadla Stalo sa tak pri príležitosti jeho 80. narodenín. Poslanci ďalej rozhodli o zrušení súťaže na prenájom Propelleru a zverení budov na Železničiarskej ulici hlavnému mestu za účelom vybudovania nájomných bytov.Staré Mesto rozhodlo o ukončení rokovaní o prenájme budovy Propelleru a v záujme transparentnosti navrhuje vyhlásiť novú verejnú súťaž aj s kvalitatívnymi kritériami. Do komisie plánuje prizvať aj externých odborníkov na architektúru či gastro.Medzi najvážnejšie dôvody zrušenia súťaže patrí výrazný odklon jej víťaza od predloženého súťažného návrhu, nepredvídateľný nárast plánovaných investícií, netransparentné zapojenie tretej strany a vizualizácia, ktorá popierala pôvodný charakter objektu. Budova Propelleru je momentálne neprístupná, počas nedávnych záplav bola zatopená a nie je v užívateľnom technickom stave.„Okrem toho, že zvýšená hladina Dunaja zatopila celú spodnú časť budovy, niekoľko dní dažďov nezvládla ani strecha, ktorá v tretine objektu kompletne zatiekla," vysvetlila hovorkyňa mestskej časti Martina Karmanová Samospráva v najbližších dňoch budovu dôkladne vyčistí, odvlhčí a naplánuje sanačné práce. Vyhlásenie novej súťaže sa bude odvíjať od rozsahu prác. Staromestskí poslanci tiež rozhodli o vrátení zvereného majetku - budov na Železničiarskej 1 a Železničiarskej 20, späť do správy hlavného mesta.„Magistrát požiadal Staré Mesto o vrátenie do správy z dôvodu plánovanej obnovy spomínaných budov," poznamenala hovorkyňa s tým, že po rekonštrukcii chcú v priestoroch vybudovať podporované bývanie a nájomné byty.