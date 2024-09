Trump na mítingu manipuloval s faktami o vojne na Ukrajine, vyvolal pochybnosti o svojej spôsobilosti na funkciu prezidenta

Všetky mestá majú byť zbúrané

Obnova by trvala stovky rokov

26.9.2024 - Republikánsky kandidát na amerického prezidenta Donald Trump počas kampane v Severnej Karolíne predniesol vyhlásenie o situácii na Ukrajine, v ktorom manipuloval s faktami o vojne . Referuje o tom web Ukrajinská pravda.Trump si „pomýlil“ trvanie rozsiahlej ruskej invázie a výrazne nadhodnotil počet obetí. Také niečo spravil už predtým, napríklad i počas debaty s Kamalou Harrisovou . Tá sa však Trumpovým „prikrášlením reality“ nenechala vyviesť z konceptu.Trump v Severnej Karolíne tvrdil, že „po troch rokoch bojov je Ukrajina absolútne vymazaná“ a o život podľa neho prišli milióny ľudí.Tvrdil tiež, že všetky ukrajinské „tisícročné mestá“ boli zničené, s výnimkou Kyjeva. „Tie nádherné budovy so zlatými vežami sú zbúrané a ležia rozbité. Už nikdy neuvidíte tieto mestá. Všetky sú zbúrané, okrem Kyjeva. Boli staré tisíce rokov. Len pred tromi rokmi to ešte bola krásna civilizácia, ktorá už nie je medzi nami,“ poznamenal Trump.Americký exprezident tiež vyhlásil, že väčšina krajiny je preč a Ukrajina ako celok už neexistuje. Skonštatoval, že obnova Ukrajiny by trvala „stovky rokov“. „Nie je dosť peňazí na jej obnovu, aj keby sa dal dokopy celý svet.“A potom konečne vytiahol to, čo týmito slovami vlastne sledoval. Obvinil súčasného prezidenta Joea Bidena a Kamalu Harrisovú, že chcú poslať „americké deti na Ukrajinu“ a nebudú spokojní, kým sa im to nepodarí. „Americké mamy a otcovia nechcú, aby ich deti bojovali proti Ukrajine a Rusku, a my nenecháme našich vojakov umierať za oceánom," vyhlásil Trump.Trump od poslednej debaty so svojou súperkou Kamalou Harrisovou výrazne klesol v očiach americkej verejnosti a najnovším šírením nepravdivých správ si pravdepodobne chcel na svoju stranu nakloniť menej informovanú časť populácie. Jeho slová vyzneli ako zúfalá snaha zlepšiť svoje šance pred novembrovými voľbami.