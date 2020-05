Poslanci strávia na schôdzach parlamentu 44 dní a plánujú rokovať aj cez leto

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.5.2020 - Národná rada SR (NR SR) by sa mala do konca tohto roka zísť na piatich schôdzach parlamentu. Poslanci budú rokovať aj v lete. V júli by mali stráviť v parlamente dva rokovacie týždne, a to od 7. do 17. júla 2020. Vyplýva to z harmonogramu schôdzí, ktorý schválilo poslanecké grémium a je zverejnený na webovej stránke parlamentu.Podľa harmonogramu strávia poslanci na plánovaných schôdzach od júna do konca tohto roka 44 rokovacích dní. V auguste sa so schôdzou parlamentu nepočíta. NR SR sa však môže zísť aj mimo určeného harmonogramu.Stane sa tak v prípade, že o zvolanie schôdze požiada písomne najmenej 30 poslancov. Predseda parlamentu musí v takom prípade schôdzu zvolať do siedmich dní.Zákonodarcovia doteraz absolvovali sedem schôdzí. Prvá, ustanovujúca sa uskutočnila 20. marca 2020.