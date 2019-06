Poslanci ukončili deň diskusiou o novele zákona o štátnom jazyku

Na archívnej snímke poslanci NR SR. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 24. júna (TASR) - Novelu zákona o štátnom jazyku z dielne SaS, ktorá navrhuje zrušiť uprednostnenie štátneho jazyka, pravdepodobne podporia niektorí poslanci Mosta-Híd. Povedal to poslanec Národnej rady (NR) SR Tibor Bastrnák (Most-Híd). Poukázal však na chyby v návrhu, ktoré treba v následnom legislatívnom procese odstrániť. Tibor Bernaťák (SNS) označil návrh za provokáciu, ktorá môže vyvolať nárast napätia v spoločnosti. Diskusiou o novele ukončili poslanci 5. rokovací deň 46. schôdze.povedal Bastrnák s tým, že v prvom čítaní zaň niektorí eventuálne zahlasujú. Poukázal na chyby, ktoré podľa jeho slov "robia zle menšinovým jazykom". Zdôraznil, že nechce bojovať proti štátnemu jazyku.skonštatoval Bernaťák. Kritizoval aj úpravy v súvislosti s agendou cirkví či škôl.poznamenal.Juraj Blanár (Smer-SD) poznamenal, že jediným zámerom návrhu jeOdvolával sa na slová predkladateľov, ktorí uviedli, že Peter Osuský (SaS) predkladal návrh už v roku 2014 a Most-Híd ju vtedy podporil.Spor v súvislosti s návrhom je podľa Ondreja Dostála (SaS) stretom dvoch protikladných pohľadov.povedal. Zákon o štátnom jazyku označil za dedičstvo mečiarizmu.Rozpravu k návrhu v pondelok poslanci neskončili. V utorok (25. 6.) by mali rokovanie odštartovať dve novely z dielne Smeru-SD. Novelou zákona o sociálnom poistení navrhuje strana definovať výchovu dieťaťa, ako aj podmienky zníženého dôchodkového veku v súvislosti so zavedením dôchodkového stropu. Druhou chcú zvýšiť rodičovský príspevok v dvoch úrovniach. Vyšší majú mať ženy, ktoré pred materskou pracovali a mal by dosiahnuť 370 eur, pre ostatných rodičov ho navrhujú zvýšiť na 270 eur mesačne.Poslanci budú v utorok hlasovať len popoludní o 17.00 h. Naplánovaná je aj opakovaná voľba kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR. Poslanci budú vyberať z 15 kandidátov. Vo štvrtok (20. 6.) zvolili len jedného zo 16 uchádzačov, a to Radoslava Procházku. Doteraz volili štyrikrát, plný počet kandidátov sa im zatiaľ zvoliť nepodarilo. Nateraz vybrali 13 kandidátov.