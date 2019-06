Znečistenie ropy sa na Slovensku zatiaľ nepotvrdilo

Ropovod Družba, archívne foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Bratislava 24. júna (TASR) - Preprava ropy cez Slovensko zatiaľ pokračuje v štandardnom režime a jej možné znečistenie sa zatiaľ nepotvrdilo. Informovala o tom v pondelok večer spoločnosť Transpetrol v reakcii na informácie o výskyte znečistenej ropy v ropovode Družba.," informoval prepravca. Keďže doterajšie vzorky nepreukázali kontamináciu ropy, jej preprava pokračuje v štandardnom režime. Bez obmedzení zatiaľ ropu odoberá a spracováva aj bratislavská rafinéria Slovnaft.Problémy však hlási česká rafinérska firma Unipetrol, ktorá je divíziou poľského koncernu PKN Orlen. Tá prestala odoberať ruskú ropu pre jej kontamináciu chloridmi. Uviedol to v pondelok na Twitteri šéf českej Správy štátnych hmotných rezerv Pavel Švagr.Vo štvrtok (20. 6.) ruský prevádzkovateľ ropovodov Transnefť uviedol, že v sekcii ropovodu Družba vedúcej z Bieloruska do Poľska bola opätovne zaznamenaná kontaminácia ropy. Podľa Transnefti sa dodávky suroviny v stredu (19. 6.) vo večerných hodinách prerušili, vo štvrtok však už boli opäť obnovené.Najväčší problém so znečistenou ropou vypukol koncom apríla, keď sa zistilo, že ropa prepravovaná ropovodom Družba je kontaminovaná organickými chloridmi. Tie sa používajú na zvýšenie produkcie suroviny, pred dodávkou ropovodom sa však musia odstrániť, pretože by mohli poškodiť rafinérske zariadenia. Po zistení kontaminácie štáty, ktoré ropu cez Družbu dovážajú, import na určité obdobie pozastavili, zhruba po mesiaci sa však dodávky opätovne obnovili.