Poslanci v Durínsku sa dohodli na voľbe nového premiéra bez podpory krajnej pravice

23.2.2020 (Webnoviny.sk) - Poslanci v nemeckej spolkovej krajine Durínsko sa dohodli na voľbe nového krajinského premiéra bez podpory krajnej pravice. Poslanci z viacerých strán uviedli, že sa voľba predsedu krajinskej vlády uskutoční na budúci mesiac. V apríli 2021 sa budú konať voľby do krajinského parlamentu.Oznámenie prišlo po škandále okolo zvolenia Thomasa Kemmericha za durínskeho premiéra zo začiatku mesiaca. Kandidát Slobodnej demokratickej strany (FDP) sa totiž dostal do funkcie s podporou Kresťanskodemokratickej strany (CDU) kancelárky Angely Merkelovej a krajne pravicovej Alternatívy pre Nemecko (AfD) Spolupráca s krajnou pravicou je v nemeckej politike považovaná za tabu a Kemmerichovo zvolenie takýmto spôsobom pohoršilo ľavicové strany aj mnohých v stredopravom tábore. Samotná Merkelová Kemmerichovo zvolenie nazvala "neospravedlniteľným".Krajinskí lídri CDU sa po piatkovom oznámení volieb dohodli, že do funkcie krajinského premiéra podporia niekdajšieho predsedu durínskej vlády Boda Ramelowa zo strany Ľavica.